Crise na parceria? Microsoft fecha acordo com rival do ChatGPT para modelos de IA

A Microsoft (MSFT) fechou um acordo com a Anthropic, rival direta da OpenAI, para ajudar a impulsionar seu assistente de IA no local de trabalho. Até o momento a dona do ChatGPT era a principal parceira da gigante de tecnologia.

A partir desta quarta-feira, 24, os usuários do Microsoft 365 Copilot poderão alternar entre os modelos da OpenAI e da Anthropic para funções específicas, como assistência em pesquisa digital e desenvolvimento de ferramentas de IA personalizadas.

Até agora, a Microsoft usava predominantemente os sistemas da OpenAI, devido a um acordo estratégico que garantiu à gigante da tecnologia o direito de integrar as poderosas ferramentas da dona do ChatGPT em seus produtos.

A colaboração envolveu um investimento substancial e o uso da infraestrutura de data centers da Microsoft para dar suporte aos modelos da OpenAI.

Com o lançamento de ferramentas como o assistente de programação de software, assistente pessoal e o Microsoft 365 Copilot, a Microsoft solidificou sua posição de liderança na comercialização da inteligência artificial no local de trabalho.

A Anthropic, fundada por ex-funcionários da OpenAI, se tornou uma das principais concorrentes da empresa no setor de inteligência artificial.

O modelo Claude Opus 4.1, projetado para tarefas mais avançadas de raciocínio, será disponibilizado para usuários do recurso Pesquisador do Microsoft 365 Copilot, bem como para aqueles que utilizam o Copilot Studio — uma plataforma para a criação de agentes de IA personalizados.

Para os clientes que necessitam de uma opção mais leve, o Claude Sonnet 4 também estará disponível.

Parceria em crise?

Agora, com a adição dos modelos de IA da Anthropic, a Microsoft amplia seu portfólio — e também adiciona mais tensão em uma relação já desgastada com a OpenAI.

Nos últimos meses, as companhias passam por uma crise.

O conflito central envolve a transformação da OpenAI em uma empresa com fins lucrativos, o que precisa da aprovação da Microsoft, sua principal investidora desde 2019.

A mudança legal, prevista para ser concluída até o fim do ano, pode implicar perdas de até US$ 20 bilhões para a Microsoft, enquanto a OpenAI tenta redesenhar os termos de sua independência, enfrentando resistências de seu parceiro estratégico.

A OpenAI, originalmente uma organização sem fins lucrativos, buscava alianças estratégicas em 2016 devido à falta de recursos.

A parceria com a Microsoft surgiu em 2019, quando a gigante da tecnologia investiu US$ 1 bilhão, oferecendo também infraestrutura via Azure. A crescente ambição de ambas as empresas levou a tensões, e a Microsoft agora compete diretamente com a OpenAI.

Ao mesmo tempo, a OpenAI tenta reduzir sua dependência da Microsoft. Em um dos golpes mais recentes, a Nvidia anunciou um investimento de US$ 100 bilhões na dona do ChatGPT, colocando a big tech em segundo plano.