Jeff Bezos alerta: IA vive bolha industrial, mas trará benefícios gigantescos

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, afirmou que a inteligência artificial vive hoje uma “bolha industrial”, marcada por entusiasmo e investimentos exagerados, mas ressaltou que a tecnologia é real e trará benefícios “gigantescos” para a sociedade.

Durante sua participação na Italian Tech Week, em Turim, Bezos explicou que bolhas costumam surgir quando os preços das ações se desconectam dos fundamentos dos negócios, acompanhados por uma euforia que leva investidores a financiar tanto boas quanto más ideias. “Os investidores têm dificuldade em distinguir entre o que é promissor e o que não é. E isso provavelmente está acontecendo agora”, afirmou.

Apesar disso, o bilionário destacou que bolhas industriais podem ter efeitos positivos, citando o caso da biotecnologia nos anos 1990, quando o excesso de investimentos levou à criação de medicamentos inovadores, mesmo com a falência de diversas empresas. “Quando a poeira baixa, a sociedade se beneficia das invenções que sobrevivem”, disse Bezos.

Para o fundador da Amazon, o mesmo deve ocorrer com a inteligência artificial. “A IA é real e vai transformar todos os setores. Os ganhos sociais serão imensos”, afirmou.

Outros líderes do setor também alertaram para sinais de superaquecimento. Em agosto, Sam Altman, CEO da OpenAI, reconheceu que o mercado de IA vive um momento de bolha. O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, acrescentou que o otimismo exagerado pode levar a uma correção no futuro.

Ainda assim, Bezos manteve o tom otimista: “Mesmo quando há exagero, a inovação que sobra no fim muda o mundo”.

