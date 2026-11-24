Monte seu assistente de IA: como criar um GPT, Projeto ou Gem para tarefas repetidas (Magnific)
Redatora de Inteligência Artificial, Carreira e Negócios
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 16h33.
Preparar relatórios, organizar informações, revisar documentos e estruturar apresentações são atividades que fazem parte da rotina de muitos profissionais. Embora cada demanda tenha suas particularidades, várias seguem um mesmo padrão de execução e podem ser facilitadas com o uso de assistentes de inteligência artificial personalizados.
Ferramentas como ChatGPT e Gemini permitem configurar ambientes de trabalho com instruções específicas, referências e objetivos definidos. Em vez de escrever um novo comando a cada interação, o usuário pode estabelecer previamente como a IA deve executar determinadas atividades.
Existem diferentes caminhos para fazer isso, dependendo da plataforma e do tipo de tarefa. No ChatGPT, os Projetos ajudam a reunir informações e instruções, enquanto os GPTs personalizados são voltados à configuração de assistentes específicos, quando disponíveis. No Gemini, os Gems cumprem uma função semelhante.
Tenha 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul. Aproveite a Black Friday para investir na sua carreira com uma condição especial por tempo limitado.
Uma das possibilidades é utilizar os Projetos do ChatGPT, recurso que reúne conversas, arquivos e orientações em um mesmo espaço. A ferramenta é indicada para atividades recorrentes que dependem de informações compartilhadas, como acompanhar indicadores, elaborar relatórios ou desenvolver pesquisas.
Para começar, basta acessar a opção de Projetos no menu lateral e selecionar a criação de um novo espaço. Depois, o usuário pode definir um nome, adicionar documentos de referência e configurar instruções próprias.
Um profissional de marketing, por exemplo, pode criar um projeto para analisar resultados de campanhas. Nesse ambiente, pode incluir planilhas, relatórios anteriores e orientações sobre os indicadores que devem ser considerados.
As instruções também podem estabelecer o formato das respostas, o nível de detalhamento e os critérios de análise. Assim, as conversas iniciadas dentro do projeto aproveitam esse contexto, sem que seja necessário reapresentar todas as informações.
Os GPTs personalizados são outra alternativa do ChatGPT. Eles permitem configurar assistentes com objetivos, instruções, arquivos de conhecimento e recursos específicos.
Um analista financeiro poderia, por exemplo, configurar um assistente para organizar informações de relatórios, explicar indicadores e estruturar análises seguindo um padrão previamente definido.
Entretanto, existe uma restrição importante: desde 2026, a criação de novos GPTs não está disponível nas contas pessoais do ChatGPT, incluindo os planos Free, Go, Plus e Pro. O recurso permanece sujeito às permissões e configurações de espaços de trabalho elegíveis, como Business, Enterprise e Edu.
Aproveite a Black Friday para garantir 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul e escolha formações alinhadas aos seus objetivos profissionais.
No Gemini, os Gems permitem personalizar a ferramenta para objetivos específicos. É possível definir instruções, estabelecer o papel que o assistente deve desempenhar e adicionar arquivos para fornecer contexto às respostas.
Para criar um Gem, o usuário deve acessar o site do Gemini, entrar nas configurações e selecionar a área de Gems. Em seguida, basta escolher a opção de novo Gem, definir um nome e escrever as instruções.
Um exemplo seria configurar um assistente para pesquisas de mercado. As orientações podem determinar que ele organize informações por segmento, identifique tendências, diferencie dados de hipóteses e apresente as fontes consultadas.
A qualidade das respostas depende da clareza das instruções e da qualidade dos materiais fornecidos. Também é importante observar as mudanças anunciadas pelo Google para a transição dos Gems para o modelo de Skills nas contas pessoais a partir de novembro de 2026.
Independentemente da plataforma, a configuração deve explicar o que a IA precisa fazer e como deve apresentar os resultados.
Um comando para um assistente de relatórios, por exemplo, pode começar assim:
"Atue como um analista de negócios. Organize os dados fornecidos em um relatório executivo, destaque as principais variações, identifique tendências e apresente explicações objetivas. Não invente informações nem complete dados ausentes com estimativas."
Também é possível incluir orientações sobre linguagem, estrutura, público-alvo e critérios de validação. Se a atividade envolver documentos internos, vale adicionar materiais de referência atualizados, respeitando as regras de confidencialidade da empresa.
A aplicação depende das necessidades de cada área. Profissionais de recursos humanos podem estruturar descrições de vagas e organizar informações de processos seletivos. Analistas de mercado podem padronizar pesquisas e comparações entre concorrentes. Já gestores podem utilizar assistentes para organizar reuniões, preparar pautas e estruturar relatórios.
O uso dessas ferramentas não elimina a necessidade de revisão. Informações incorretas, interpretações equivocadas e dados desatualizados ainda podem aparecer nas respostas. Por isso, documentos, cálculos e referências importantes precisam passar por validação humana.
Desenvolver esse tipo de recurso também exige conhecimento sobre processos, dados e gestão. Entender como identificar oportunidades de automação, formular instruções e avaliar resultados faz parte das competências relacionadas ao uso estratégico da inteligência artificial.
Na Black Friday EXAME Saint Paul, são 6 MBAs online pelo preço de 1, com 10 anos de acesso aos conteúdos. A iniciativa reúne formações em áreas como inteligência artificial, finanças, liderança, marketing e inteligência de mercado.
São 10 anos de acesso a 6 MBAs pelo preço de 1. Conheça as formações disponíveis na Black Friday EXAME Saint Paul e amplie seus conhecimentos para os desafios profissionais.