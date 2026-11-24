Preparar relatórios, organizar informações, revisar documentos e estruturar apresentações são atividades que fazem parte da rotina de muitos profissionais. Embora cada demanda tenha suas particularidades, várias seguem um mesmo padrão de execução e podem ser facilitadas com o uso de assistentes de inteligência artificial personalizados.

Ferramentas como ChatGPT e Gemini permitem configurar ambientes de trabalho com instruções específicas, referências e objetivos definidos. Em vez de escrever um novo comando a cada interação, o usuário pode estabelecer previamente como a IA deve executar determinadas atividades.

Existem diferentes caminhos para fazer isso, dependendo da plataforma e do tipo de tarefa. No ChatGPT, os Projetos ajudam a reunir informações e instruções, enquanto os GPTs personalizados são voltados à configuração de assistentes específicos, quando disponíveis. No Gemini, os Gems cumprem uma função semelhante.

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Como criar um assistente de IA no ChatGPT

Uma das possibilidades é utilizar os Projetos do ChatGPT, recurso que reúne conversas, arquivos e orientações em um mesmo espaço. A ferramenta é indicada para atividades recorrentes que dependem de informações compartilhadas, como acompanhar indicadores, elaborar relatórios ou desenvolver pesquisas.

Para começar, basta acessar a opção de Projetos no menu lateral e selecionar a criação de um novo espaço. Depois, o usuário pode definir um nome, adicionar documentos de referência e configurar instruções próprias.

Um profissional de marketing, por exemplo, pode criar um projeto para analisar resultados de campanhas. Nesse ambiente, pode incluir planilhas, relatórios anteriores e orientações sobre os indicadores que devem ser considerados.

As instruções também podem estabelecer o formato das respostas, o nível de detalhamento e os critérios de análise. Assim, as conversas iniciadas dentro do projeto aproveitam esse contexto, sem que seja necessário reapresentar todas as informações.

E os GPTs personalizados?

Os GPTs personalizados são outra alternativa do ChatGPT. Eles permitem configurar assistentes com objetivos, instruções, arquivos de conhecimento e recursos específicos.

Um analista financeiro poderia, por exemplo, configurar um assistente para organizar informações de relatórios, explicar indicadores e estruturar análises seguindo um padrão previamente definido.

Entretanto, existe uma restrição importante: desde 2026, a criação de novos GPTs não está disponível nas contas pessoais do ChatGPT, incluindo os planos Free, Go, Plus e Pro. O recurso permanece sujeito às permissões e configurações de espaços de trabalho elegíveis, como Business, Enterprise e Edu.

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Como criar um Gem no Gemini

No Gemini, os Gems permitem personalizar a ferramenta para objetivos específicos. É possível definir instruções, estabelecer o papel que o assistente deve desempenhar e adicionar arquivos para fornecer contexto às respostas.

Para criar um Gem, o usuário deve acessar o site do Gemini, entrar nas configurações e selecionar a área de Gems. Em seguida, basta escolher a opção de novo Gem, definir um nome e escrever as instruções.

Um exemplo seria configurar um assistente para pesquisas de mercado. As orientações podem determinar que ele organize informações por segmento, identifique tendências, diferencie dados de hipóteses e apresente as fontes consultadas.

A qualidade das respostas depende da clareza das instruções e da qualidade dos materiais fornecidos. Também é importante observar as mudanças anunciadas pelo Google para a transição dos Gems para o modelo de Skills nas contas pessoais a partir de novembro de 2026.

O que escrever nas instruções do assistente?

Independentemente da plataforma, a configuração deve explicar o que a IA precisa fazer e como deve apresentar os resultados.

Um comando para um assistente de relatórios, por exemplo, pode começar assim:

"Atue como um analista de negócios. Organize os dados fornecidos em um relatório executivo, destaque as principais variações, identifique tendências e apresente explicações objetivas. Não invente informações nem complete dados ausentes com estimativas."

Também é possível incluir orientações sobre linguagem, estrutura, público-alvo e critérios de validação. Se a atividade envolver documentos internos, vale adicionar materiais de referência atualizados, respeitando as regras de confidencialidade da empresa.

Como aproveitar assistentes de IA na rotina profissional?

A aplicação depende das necessidades de cada área. Profissionais de recursos humanos podem estruturar descrições de vagas e organizar informações de processos seletivos. Analistas de mercado podem padronizar pesquisas e comparações entre concorrentes. Já gestores podem utilizar assistentes para organizar reuniões, preparar pautas e estruturar relatórios.

O uso dessas ferramentas não elimina a necessidade de revisão. Informações incorretas, interpretações equivocadas e dados desatualizados ainda podem aparecer nas respostas. Por isso, documentos, cálculos e referências importantes precisam passar por validação humana.

Desenvolver esse tipo de recurso também exige conhecimento sobre processos, dados e gestão. Entender como identificar oportunidades de automação, formular instruções e avaliar resultados faz parte das competências relacionadas ao uso estratégico da inteligência artificial.

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