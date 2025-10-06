Peloton relança linha de produtos e mira expansão global com inteligência artificial

As ações da Peloton Interactive Inc. avançaram 4% nas bolsas dos Estados Unidos após o lançamento de novos produtos na semana passada. A empresa de aparelhos fitness aposta na inteligência artificial para dar fôlego aos negócios, combinando hardware renovado e software reformulado para personalizar os equipamentos.

A novidade inclui acessórios inéditos e mudanças na estratégia comercial, em uma tentativa de consolidar sua segunda retomada em três anos. Os primeiros sinais já são positivos: desde 2024, as ações da companhia sediada em Nova York acumulam alta de mais de 100%, segundo dados do InvestingPro.

Durante a pandemia, a Peloton ganhou status de referência em tecnologia fitness, impulsionada pela procura de consumidores que queriam manter a rotina de treinos em casa. No entanto, a volta às academias e um recall da Comissão de Segurança de Produtos dos EUA (CPSC) — que considerou os visores dos equipamentos um risco por poderem se soltar — impactaram negativamente a companhia.

Renovação tecnológica nos equipamentos

O lançamento da fabricante inclui telas giratórias no modelo básico de bicicleta (US$ 1,695). Já os produtos premium, como a esteira Tread+ (US$ 6,695) e o remo Row+ (US$ 3,495), receberam recursos de IA capazes de construir treinos personalizados, acompanhar e corrigir a execução de exercícios, contar passos, sugerir cargas de peso e analisar a performance.

“Este é o início de um novo capítulo para a Peloton. Estamos dobrando o valor do nosso hardware com a Cross Training Series, oferecendo exercícios cardiovasculares e de força de classe mundial em um único aparelho”, afirmou o CEO Peter Stern.

A empresa também anunciou um período de teste de 30 dias para seus clientes, com possibilidade de reembolso integral caso não fiquem satisfeitos.

Nova mensagem de marca e expansão global

A reformulação do slogan acompanha a evolução do mercado de bem-estar. Antes, a mensagem estava centrada em “ficar em forma”. Agora, o discurso passa a enfatizar a ideia de “melhorar a qualidade de vida e prolongar anos saudáveis por meio de escolhas mais equilibradas”.

A Peloton também planeja ampliar sua linha de acessórios — como ventiladores, assentos alternativos e suportes para celular. Para reduzir custos, a companhia pretende estimular a automontagem dos equipamentos e oferecer esteiras recondicionadas.

Com a plataforma Peloton Intelligence, usuários terão treinos ainda mais personalizados e acesso a funcionalidades avançadas por meio de assinaturas premium.

Hoje com estúdios nos Estados Unidos, Canadá e países da Europa, a empresa mira a expansão internacional. A meta é superar barreiras linguísticas com apoio da inteligência artificial, que poderá dublar aulas e tornar o conteúdo acessível em múltiplos idiomas.

Com a reestruturação e a aposta em IA, a Peloton busca recuperar a confiança de investidores após anos de instabilidade — e provar que ainda pode ser protagonista no mercado global de fitness conectado.