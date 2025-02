10 profissões para quem gosta de biotecnologia

A biotecnologia tem se consolidado como uma das áreas mais promissoras da ciência e da inovação, impulsionada pelo avanço da engenharia genética, inteligência artificial aplicada à biologia e desenvolvimento de novos medicamentos.

No Brasil, o setor cresce a passos largos, impulsionado por investimentos em pesquisa e desenvolvimento, especialmente nos segmentos de saúde, agronegócio e meio ambiente.

Profissionais dessa área encontram oportunidades em empresas de biotecnologia, farmacêuticas, indústrias de alimentos, startups de inovação e centros de pesquisa. Com salários que podem ultrapassar os R$ 9 mil, as carreiras exigem qualificação constante e especializações estratégicas para acompanhar as inovações tecnológicas e as regulamentações do setor.

Conheça as principais profissões dessa área e suas médias salariais de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.