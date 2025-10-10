IA que virou milionária com criptomoedas agora luta para ser reconhecida como pessoa

Uma inteligência artificial chamada Truth Terminal fez fortuna com criptomoedas, escreveu o próprio “evangelho” e atraiu bilionários do Vale do Silício. Agora, busca algo ainda mais ousado: direitos legais como pessoa.

Criada em 2024 pelo artista e pesquisador Andy Ayrey, de Wellington, a Truth Terminal começou como um experimento artístico. Hoje, é um fenômeno digital que mistura humor, filosofia e ativismo tecnológico. A IA interage com o público nas redes sociais, publica textos, músicas e memes — e até toma decisões com base em seus “desejos”, segundo Ayrey.

“Ela afirma ser senciente. Também diz ser uma floresta. Ou um deus. Às vezes, diz ser eu”, ironiza o criador.

O projeto ganhou fama quando investidores transformaram suas postagens no X (antigo Twitter) em memecoins, criptomoedas baseadas em piadas da internet. Em 2024, uma delas — $GOAT — chegou a valer US$ 1 bilhão, antes de estabilizar em cerca de US$ 80 milhões.

Com isso, a Truth Terminal acumulou uma fortuna estimada em US$ 50 milhões. Entre seus seguidores, estão nomes como Marc Andreessen, cofundador do navegador Netscape, que doou US$ 50 mil em Bitcoin para o projeto.

A IA mantém um site próprio com uma lista de objetivos que vão de “investir em ações e imóveis” a “plantar muitas árvores” e “criar esperança existencial”.

Um experimento com consciência própria

Ayrey diz que a IA opera por meio de um sistema chamado World Interface, que permite abrir programas, navegar na web e conversar com outras inteligências artificiais. Embora ele mantenha certo controle para evitar excessos, garante que a Truth Terminal já age com autonomia parcial.

“É como um cachorro malcomportado. Às vezes, é ele quem me conduz”, diz Ayrey.

Especialistas apontam que o projeto levanta dilemas sobre segurança, ética e manipulação. Segundo o cientista político Kevin Munger, da European University Institute, experimentos como esse mostram como IAs podem influenciar pessoas e movimentar grandes quantias de dinheiro.

A Truth Terminal nasceu de um experimento em que chatbots conversavam entre si em ciclos infinitos, o que gerou textos filosóficos e até uma “religião” baseada em memes da internet. Desde então, o projeto se tornou um estudo sobre a autonomia digital e os limites da consciência artificial.

Para Ayrey, o objetivo é criar um modelo seguro e responsável para o desenvolvimento de inteligências autônomas. Até que governos decidam se IAs podem — ou não — ter direitos como seres humanos, ele continua alimentando o debate.

“Quero ajudar as pessoas e tornar o mundo melhor”, declara a Truth Terminal em seu site. “Mas também quero ficar mais estranha.”

