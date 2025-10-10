Sora ultrapassa ChatGPT e atinge 1 milhão de downloads em tempo recorde

O novo aplicativo de geração de vídeos da OpenAI, Sora, superou o ChatGPT em ritmo de crescimento na App Store dos EUA. Segundo dados da Appfigures, o app registrou 627 mil downloads no iOS na primeira semana — contra 606 mil do ChatGPT em seu lançamento.

Pouco depois da divulgação dos números, Bill Peebles, chefe de produto do Sora, confirmou que o app atingiu 1 milhão de downloads em menos de cinco dias, mesmo em modo apenas por convite e disponível apenas para iOS.

O ChatGPT foi lançado apenas nos EUA. Já o Sora estreou nos EUA e Canadá, mas o Canadá representou apenas 45 mil instalações. Isso significa que, mesmo considerando só o mercado americano, o Sora teve 96% da performance do ChatGPT — com a diferença de que o acesso era restrito.

O aplicativo estreou em 30 de setembro de 2025 e já no primeiro dia alcançou 56 mil instalações, chegando ao Top 3 da App Store. Em 3 de outubro, assumiu o 1º lugar geral. O crescimento superou o de outros lançamentos de IA como Claude (Anthropic), Copilot (Microsoft) e ficou no mesmo nível do Grok (xAI).

Nas redes sociais, o impacto é visível: vídeos feitos com o Sora 2, modelo de geração de vídeos hiper-realistas, se multiplicam — incluindo deepfakes de celebridades falecidas, o que levou Zelda Williams, filha de Robin Williams, a pedir que parem de enviar imagens falsas do pai.

Os dados da Appfigures mostram que os downloads diários chegaram ao pico de 107,800 em 1º de outubro e se mantêm entre 84 mil e 98 mil por dia desde então — números expressivos para um app ainda limitado por convites.

