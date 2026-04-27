Ciência

Como dormir melhor no avião? Ciência revela o que realmente funciona

Ambiente, luz e rotina interferem no momento do descanso; veja práticas que podem ajudar a melhorar o resultado

Dormir no avião: especialistas explicam que condições da cabine e relógio biológico podem interferir no descanso durante viagens aéreas (Getty Images)

Dormir no avião: especialistas explicam que condições da cabine e relógio biológico podem interferir no descanso durante viagens aéreas (Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 27 de abril de 2026 às 23h18.

Dormir em um voo de longa distância é um desafio para a maioria dos passageiros. Entre poltronas apertadas, luzes imprevisíveis, ruídos constantes e ar seco, quase todos os fatores ambientais em um avião atuam contra o sono.

Especialistas ouvidos pela Popular Science explicam as condições e quais estratégias podem ajudar. Segundo eles, o corpo humano é condicionado a dormir em ambientes escuros e silenciosos. Em aviões, essas situações são limitadas, com iluminação variável, barulho constante e espaço reduzido, comprometendo tanto o início quanto a continuidade do descanso.

Fatores que atrapalham o sono no voo

De acordo com o especialista em sono Joseph Dzierzewski, o ritmo circadiano — responsável por regular o ciclo de sono e vigília — depende da exposição à luz natural. Durante o voo, esse sistema pode ser desregulado, sobretudo em viagens longas ou com mudança de fuso horário.

Além disso, a posição sentada ou pouco reclinada, o ar seco da cabine e horários fora do padrão do organismo dificultam o descanso. Quando o passageiro tenta dormir fora do seu ciclo natural, pode surgir frustração e ansiedade, o que aumenta o estado de alerta do corpo.

O consumo de álcool também interfere no sono. Embora comum em voos, a bebida pode intensificar a desidratação e aumentar a necessidade de acordar durante a noite.

Dicas para dormir melhor em avião

Especialistas indicam que pequenas ações podem aumentar as chances de descanso durante o voo. O foco está em reduzir estímulos externos e preparar o corpo.

Entre as principais recomendações estão:

  • usar máscara para os olhos e protetores auriculares ou fones com cancelamento de ruído;
  • evitar cafeína antes do embarque;
  • manter hidratação adequada ao longo da viagem;
  • realizar atividade física no mesmo dia.

Criar uma rotina semelhante à de casa também pode ajudar. Vestir roupas confortáveis, evitar telas antes de dormir e optar por leitura ou áudio são estratégias que ajudam o corpo a reconhecer o momento de descanso.

O que evitar durante o voo

Algumas práticas divulgadas nas redes sociais, sobretudo no TikTok, podem trazer riscos e não são recomendadas por especialistas.

Entre os principais cuidados estão:

  • não prender o cinto de segurança nas pernas,
  • evitar posições que dificultem a circulação sanguínea.

Segundo o médico Marc J. Kahn, essas posturas podem aumentar o risco de formação de coágulos, especialmente em voos longos, ao dificultar o retorno do sangue das pernas para o coração.

Diante disso, os especialistas indicam que dormir bem durante o voo não é comum. Por isso, a orientação é focar no que pode ser ajustado, como o ambiente pessoal e a preparação antes da viagem. Evitar forçar o sono e manter expectativas compatíveis com as condições da cabine pode ajudar a lidar melhor com o descanso durante a sua viagem.

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