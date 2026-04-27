O segredo dos CEOs que transformaram a IA em uma ferramenta de bem-estar e lucro para suas equipes

Redação Exame
Publicado em 27 de abril de 2026 às 17h21.
O avanço exponencial da Inteligência Artificial (IA) em 2026 trouxe consigo uma constatação inevitável para o mundo corporativo. O sucesso da tecnologia não reside na sofisticação dos algoritmos, mas na profundidade da sua integração com o capital humano.
Uma pesquisa recente conduzida pela Jitterbit com profissionais nos EUA e Reino Unido revela que 96% enxergam a IA como uma alavanca para aprimorar funções estratégicas, delegando o repetitivo para focar no criativo.
Esse movimento sinaliza que a virada de chave para as organizações não é técnica, mas cultural. Estudos do MIT Sloan Management Review em parceria com a BCG corroboram essa visão ao indicar que 75% dos gestores que ganharam eficiência com IA também viram melhora no moral e na colaboração das equipes.
Para guiar essa transição, o AI Summit 2026, realizado pela EXAME no dia 2 de junho em São Paulo, surge como o centro gravitacional dessa discussão, reunindo CEOs e especialistas para transformar a curiosidade técnica em resultados práticos de negócio.
O avanço tecnológico atua como um catalisador para as competências que as máquinas não conseguem replicar. Laís Macedo, presidente do Future Is Now, defende que a tecnologia acelera fluxos de trabalho ao mesmo tempo em que eleva a importância da empatia e da clareza nas relações.
Para a executiva, a IA valoriza a presença humana qualificada. Líderes capazes de dar contexto e construir ambientes de confiança tornam-se o elo fundamental para que a ferramenta entregue valor real às organizações.
A tecnologia só atinge seu potencial pleno quando se torna invisível dentro da rotina das pessoas. Davi Holanda, CEO do Jota, destaca que a sofisticação técnica não garante adoção.
O valor real da IA surge quando ela respeita o contexto e o ritmo da vida real, utilizando linguagens simples para facilitar processos. Segundo Holanda, a IA deixa de ser apenas uma ferramenta para se tornar um apoio real quando reduz as barreiras do dia a dia, provando que a utilidade para o usuário é a métrica definitiva de sucesso.
A tese de que a IA eliminaria postos de trabalho foi substituída pela realidade da ampliação de capacidades. Fernando Wolff, CEO da Tech for Humans, explica que agentes autônomos assumem tarefas complexas para que as pessoas foquem em análise crítica e inovação.
A adoção da inteligência artificial exige um ajuste nos processos e um investimento pesado em habilidades humanas de colaboração. Para Wolff, o cenário de 2026 prova que a tecnologia não diminui a relevância do indivíduo; pelo contrário, ela atua como um amplificador do intelecto.
A IA gera valor real quando transforma dados em inteligência capaz de humanizar as decisões. Franciane Fenólio, CHRO da Hera.Build, argumenta que a automação deve identificar gargalos que impactam a saúde mental e a sobrecarga das equipes.
A Inteligência Artificial deixou de ser uma promessa tecnológica para se tornar o motor central da competitividade global. No AI Summit, a EXAME propõe uma experiência imersiva desenhada para transformar a teoria em crescimento sustentável através de trilhas de conhecimento específicas.
Para garantir sua presença neste encontro exclusivo e aproveitar o sistema de venda por lotes, os interessados devem realizar a inscrição diretamente pelo site oficial: lps.exame.com/ai-summit-exame.