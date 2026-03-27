Inteligência Artificial

IA já é indispensável para 82% dos publicitários no Brasil, segundo IAB Brasil

Pesquisa do IAB Brasil com a Nielsen mostra avanço no uso estratégico da IA no marketing

(Freepik)

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Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 27 de março de 2026 às 15h37.

Última atualização em 27 de março de 2026 às 16h17.

A inteligência artificial deixou de ser tendência para se tornar infraestrutura no mercado publicitário brasileiro. Hoje, 82% dos profissionais já consideram a tecnologia indispensável no dia a dia, segundo estudo “Decodificando os desafios da IA no mercado de publicidade digital”, conduzido pelo IAB Brasil em parceria com a Nielsen. 

O dado evidencia uma virada relevante de que mais do que adoção, o setor vive agora uma fase de consolidação e uso estratégico da IA. 

IA avança e deixa fase experimental

O crescimento é consistente. Em 2025, 69% dos profissionais viam a IA como essencial. Agora, esse número chega a 82%, sinalizando não apenas maior adesão, mas também maturidade no uso. 

O movimento também aparece no nível organizacional: atualmente, 88% das empresas utilizam inteligência artificial em suas operações, frente a 67% registrados três anos atrás.

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Esse avanço marca uma mudança estrutural no mercado. A IA deixou de ser um recurso pontual para se tornar parte integrada dos fluxos de trabalho, impactando desde a criação até a tomada de decisão.

Eficiência e velocidade lideram ganhos

Os principais benefícios percebidos pelos profissionais estão concentrados na operação. Segundo o levantamento, 80% apontam ganho de eficiência como principal impacto da IA, enquanto 79% destacam o aumento de velocidade nas entregas.

Esses números ajudam a explicar por que a tecnologia se tornou central em um setor altamente pressionado por prazos curtos e alta demanda por conteúdo. A automação de tarefas e a capacidade de processamento em larga escala passaram a ser diferenciais competitivos.

Dados e conteúdo dominam aplicações

A pesquisa mostra que o uso da IA já está profundamente enraizado em áreas-chave do marketing. A análise de dados e geração de insights lidera, com 90% de adoção entre os entrevistados. Na sequência, aparece a criação de conteúdo, utilizada por 73% dos profissionais.

Ao mesmo tempo, a tecnologia começa a avançar em frentes mais técnicas e estruturais, como o desenvolvimento de sistemas de marketing, citado por 34% dos respondentes. Isso indica que a IA não está apenas acelerando processos, mas também redefinindo a base tecnológica das operações.

IA ganha espaço na estratégia

Além do impacto operacional, cresce a percepção do valor estratégico da inteligência artificial. Mais da metade dos profissionais (56%) já utiliza IA como suporte à tomada de decisão, enquanto 43% apontam melhorias na experiência do cliente.

Esse movimento indica o momento em que a IA deixa de atuar apenas como ferramenta de execução e passa a influenciar decisões de negócio, planejamento e relacionamento com o consumidor.

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