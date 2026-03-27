IA reduz vagas nos bancos e aumenta a pressão, como se destacar nesse cenário? Especialista explica

O avanço da inteligência artificial no sistema bancário brasileiro deixou de ser uma promessa para se tornar uma realidade consolidada dentro das instituições financeiras.

De acordo com dados divulgados pela Febraban, em 2025, 88% dos bancos já utilizam IA generativa em suas operações internas, enquanto os investimentos em tecnologia atingiram R$ 42,3 bilhões no ano anterior.

Ao mesmo tempo, o setor eliminou 7.473 postos de trabalho em apenas 12 meses, segundo dados do DIEESE.

A transformação digital que redesenha o trabalho bancário

A incorporação acelerada da inteligência artificial no setor financeiro vem promovendo uma reestruturação profunda na forma como os bancos operam e gerenciam suas equipes.

Entenda como a inteligência artificial está redefinindo o mercado financeiro e quais habilidades você precisa desenvolver agora para se destacar nesse novo cenário.

A automação de processos, impulsionada por modelos generativos e sistemas inteligentes, já alcança atividades que antes eram desempenhadas por humanos, com estimativas apontando que 54% dos empregos bancários são passíveis de automação.

Esse movimento tem impacto direto na estrutura das equipes. A redução de quadros ocorre em paralelo ao aumento da eficiência operacional, criando um ambiente onde menos profissionais precisam sustentar níveis cada vez mais altos de produtividade.

Menos pessoas, mais pressão e vigilância constante

A redução de postos de trabalho não representa apenas um ajuste estrutural. Na prática, ela redefine a experiência cotidiana dos profissionais que permanecem no setor. Com equipes enxutas, metas mais agressivas e sistemas de monitoramento em tempo real, o trabalho bancário passa a operar sob uma lógica de intensificação contínua.

Segundo o advogado trabalhista Dr. Sid Fontes, especializado exclusivamente no setor bancário, esse cenário já produz efeitos concretos na rotina dos trabalhadores. “A adoção acelerada da IA no setor bancário tem produzido um efeito bastante claro, redução de postos de trabalho combinada com aumento significativo da pressão sobre os profissionais remanescentes”, afirma.

Ele destaca que o uso da tecnologia amplia o controle sobre o desempenho individual. “Na prática, o que vemos é uma intensificação do trabalho, com metas mais agressivas, maior controle de produtividade e menos autonomia, o que tem impacto direto na saúde mental dos trabalhadores”, diz.

O avanço do monitoramento algorítmico

Uma das mudanças mais sensíveis trazidas pela inteligência artificial é a introdução do monitoramento algorítmico como ferramenta de gestão. Sistemas capazes de acompanhar produtividade em tempo real, cruzar dados e definir metas automatizadas já fazem parte da rotina de instituições financeiras.

Para o especialista, esse modelo altera profundamente a relação entre empresa e trabalhador. “Quando o desempenho do empregado passa a ser acompanhado em tempo real, com métricas rígidas e muitas vezes inatingíveis, cria-se um ambiente de vigilância permanente, que gera ansiedade, estresse crônico e, em muitos casos, quadros de burnout”, afirma.

Esse cenário ganha relevância diante do aumento de afastamentos por transtornos mentais no país. Em 2025, foram registrados 546 mil casos, uma alta de 15%, com o setor bancário liderando os afastamentos acidentários por saúde mental entre todas as atividades econômicas.

A judicialização como resposta ao uso da IA

Diante da ausência de regras específicas, o tema começa a ganhar espaço na Justiça do Trabalho. Casos envolvendo cobrança excessiva de metas, monitoramento digital e adoecimento psíquico já chegam ao Judiciário, indicando uma mudança no entendimento sobre o impacto da tecnologia nas relações de trabalho.

“Já é possível perceber uma tendência de maior sensibilidade para esses temas. Há um aumento de ações envolvendo cobrança excessiva de metas, vigilância digital e adoecimento psíquico”, afirma o advogado.

Segundo ele, a tendência aponta para um cenário de maior responsabilização das instituições financeiras. “A tendência é de responsabilização mais rigorosa das instituições financeiras, sobretudo quando fica demonstrado que a tecnologia foi utilizada de forma a intensificar o sofrimento do trabalhador”, diz.

O novo desafio da inteligência artificial na carreira

A transformação em curso no setor bancário revela um ponto central para profissionais de qualquer área. O domínio da inteligência artificial deixou de ser apenas uma vantagem competitiva e passou a ser uma necessidade estratégica para compreender, negociar e atuar dentro de ambientes cada vez mais orientados por dados e algoritmos.

Mais do que operar ferramentas, a nova realidade exige leitura crítica sobre como a tecnologia é aplicada na gestão, quais são seus impactos e onde estão os limites entre eficiência e sustentabilidade do trabalho. Em um cenário onde a IA redefine não apenas funções, mas também condições de trabalho, entender essa dinâmica se torna parte essencial da trajetória profissional.