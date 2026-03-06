10 profissões que mais usam inteligência artificial no Brasil hoje

Profissões de tecnologia e marketing lideram uso de IA no Brasil (ChatGPT/Reprodução)
Publicado em 6 de março de 2026 às 15h30.
A inteligência artificial deixou de ser um tema restrito às empresas de tecnologia e passou a fazer parte da rotina de diversas profissões no Brasil. Ferramentas como ChatGPT e plataformas de automação estão transformando tarefas, decisões e modelos de negócio.
Empresas de todos os setores passaram a incorporar IA para ganhar produtividade, reduzir custos e ampliar a capacidade de análise de dados. O movimento acompanha a tendência global: hoje, cerca de 88% das organizações já utilizam IA em pelo menos uma função empresarial.
Na prática, algumas carreiras estão na linha de frente dessa transformação e já utilizam sistemas de IA generativa para automatizar processos, analisar dados e produzir conteúdo.
Engenheiros de software e desenvolvedores estão entre os profissionais que mais utilizam inteligência artificial no trabalho. Ferramentas de código assistido ajudam a escrever, revisar e otimizar programas.
Modelos criados por empresas como Microsoft e OpenAI permitem automatizar tarefas repetitivas e acelerar a criação de produtos digitais.
Em muitas empresas, a IA já participa da revisão de código, testes automatizados e análise de desempenho de sistemas.
Profissionais de marketing foram alguns dos primeiros a incorporar ferramentas de IA generativa na rotina de trabalho. Plataformas automatizam desde pesquisas de mercado até a criação de campanhas.
Ferramentas como ChatGPT e sistemas desenvolvidos por Google ajudam na produção de textos, análise de dados e criação de estratégias digitais.
Com isso, equipes conseguem produzir mais conteúdo, testar campanhas com rapidez e interpretar grandes volumes de informação.
Analistas financeiros, cientistas de dados e consultores de negócios também estão entre os profissionais que mais usam IA no Brasil. Sistemas avançados ajudam a prever tendências e avaliar riscos.
Algoritmos analisam grandes bases de dados e identificam padrões que seriam difíceis de detectar manualmente.
Isso permite decisões mais rápidas em áreas como investimentos, planejamento estratégico e análise de mercado.
Além das áreas mais tecnológicas, diversas outras carreiras começaram a incorporar IA no dia a dia.
Entre elas estão advogados, médicos, profissionais de recursos humanos, designers, gestores de produto, jornalistas e especialistas em atendimento ao cliente.
Em muitos casos, a IA atua como ferramenta de apoio para análise de informações, automação de tarefas e geração de insights estratégicos.
Para quem quer entender de forma prática como aplicar inteligência artificial na carreira, existe uma aula gratuita de 15 minutos apresentada por Izabela Anholett, executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame. No vídeo, ela explica de forma direta como a IA está transformando o trabalho e como profissionais podem começar a utilizar essas ferramentas.
O conteúdo foi desenvolvido para profissionais de qualquer área que querem entender rapidamente o impacto da inteligência artificial no mercado e aprender a usar ferramentas de IA no dia a dia.
