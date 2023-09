“A IA estará cada vez mais presente na entrega de alimentos”, diz Diretora de CX do iFood

Em um mundo cada vez mais conectado, a experiência do consumidor tornou-se o centro das atenções. E quando se trata de pedir comida, o iFood, com seus impressionantes 70 milhões de pedidos mensais, 43 milhões de clientes e mais de 330 mil restaurantes parceiros, está na vanguarda dessa revolução. Mas como eles conseguem?

"É a tecnologia que nos permite entregar um alto nível de serviço", diz Thais Suzuki, diretora sênior de Experiência para o Consumidor no iFood. "Com uma base como a nossa, é um desafio proporcionar uma experiência excelente. A Inteligência Artificial tem um papel fundamental no iFood." Esta visão ressalta a importância da inovação na jornada do iFood.

O começo e a resiliência do iFood

O iFood, que começou como uma revista há onze anos, enfrentou desafios ao implementar soluções baseadas em dados. "Testamos muito e erramos bastante", admite Suzuki. "Mas temos em nossa cultura uma de nossas fortalezas para corrigir as rotas rapidamente." Este espírito resiliente tem sido fundamental para o crescimento do iFood.

O feedback do consumidor também é vital. "Somos movidos por uma cultura de testar novas ideias", diz Suzuki. O iFood criou uma comunidade de 735 usuários que compartilham opiniões e testam novidades. "Ao ouvir a opinião dos consumidores, entendemos onde estão nossas oportunidades de melhoria." Esta abertura ao feedback é um testemunho da dedicação do iFood à excelência.

Tendências

"A IA estará cada vez mais presente na entrega de alimentos", prevê Suzuki. O iFood lançou recentemente o Compr.Ai, uma solução que transforma listas à mão em textos no WhatsApp, uma inovação impensável até recentemente.

Lucimary Henrique, Vice-Presidente Regional da Salesforce de Ignite, que é parceria do iFood nessa jornada, acrescenta: "Os consumidores podem esperar uma evolução contínua em direção a experiências mais personalizadas e proativas. A IA generativa impactará diretamente no relacionamento com o cliente." Estas inovações prometem revolucionar ainda mais a forma como as empresas se relacionam com seus clientes.