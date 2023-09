“Agora, todo mundo é um Einstein”, diz Salesforce ao anunciar nova geração da sua IA

Cenário de floresta com direito à cachoeira (uma analogia ao clima desbravador das empresas que buscam inovação), “escoteiros” alegres dando as boas-vindas ao público, e mais de 40 mil participantes de várias partes do mundo trocando experiências e escolhendo quais das 1.500 sessões assistir de perto.

Entre as mais concorridas, a de Sam Altman, CEO da Open AI, entrevistado no primeiro dia de evento por Marc Benioff, CEO da Salesforce, teve auditório lotado, muita fila, e boa parte do público conferindo o que o criador do ChatGPT tinha a dizer por meio de telões.

Esse é o clima do Dreamforce, conferência anual da Salesforce, que acontece entre os dias 12 e 14 de setembro em San Francisco, na Califórnia, e que esse ano discute como tornar o futuro da IA ​​mais confiável para as empresas. No entorno do Moscone Center, centro de convenções onde acontece o evento, cartazes anunciam as atrações mais aguardadas.

Além de Altman, são esperados Dario Amodei, CEO da Anthropic, startup de inteligência artificial concorrente do ChatGPT; cientistas como a chinesa Fei-Fei Li, codiretora do Instituto de IA da Universidade de Standford; e famosos, a exemplo do ator Matthew McConaughey e do cineasta Spike Lee.

A nova geração do Einstein GPT

Entre as novidades anunciadas este ano estão duas novas marcas – o Einstein Copilot, um assistente de IA conversacional, e o Copilot Studio, que permite que os desenvolvedores criem aplicativos de IA generativos personalizados em low-code. O Slack também ganhou uma nova funcionalidade, e agora passará a usar a inteligência artificial para resumir conversas. Mas o grande destaque ficou por conta do anúncio da nova geração do Einstein GPT, a inteligência artificial para CRM da Salesforce.

A plataforma se integra a um novo Data Cloud para permitir que as empresas unifiquem dados estruturados e não estruturados de clientes em vários pontos de interação (da telemetria a conversas no Slack). A ideia é criar uma linguagem comum para que diferentes aplicativos possam se comunicar entre si.

“Hoje, 71% das aplicações das empresas são desconexas. Com o Data Cloud na plataforma Einstein 1, as companhias vão poder criar aplicativos poderosos de IA e fluxos de trabalho que aumentem a produtividade, reduzam custos e proporcionem experiências incríveis ao cliente”, destacou Parker Haris, CTO e cofundador da Safesforce no palco do Dreamforce.

A era da confiança

Atualmente, o Einstein GPT processa mais de 30 trilhões de previsões por mês. São 100 bilhões de registros conectados e unificados todos os dias. Diante de tantas informações, o evento deixou bem claro que a próxima era da IA será pautada pela confiança.

Uma pesquisa da Salesforce mostra que, ao mesmo tempo em que a IA é a prioridade número 1 dos CEOs, 52% deles não acreditam que ela seja segura e confiável. Benioff respondeu à preocupação: “Nós queremos construir na Salesforce a mais confiável plataforma de IA para os clientes das empresas. Essa é a nossa missão em torno da IA”, disse o CEO da Salesforce.

Sobre os dados, ele também deixou claro o papel da empresa. “Não estamos olhando para os seus dados. Os seus dados não são o nosso produto. Nós estamos aqui para fazer uma só coisa: tornar vocês melhores.”

*A jornalista viajou a convite da Salesforce