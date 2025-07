‘Surpreendente’: IA do Google e OpenAI ganham ouro em Olimpíada Internacional de Matemática

Em uma conquista inédita e histórica, os modelos de inteligência artificial desenvolvidos pelo Google DeepMind e pela OpenAI conquistaram medalhas de ouro na edição de 2025 da Olimpíada Internacional de Matemática (IMO).

Essa é uma das competições mais exigentes do mundo para estudantes do ensino médio. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Inteligência artificial no mesmo patamar dos melhores humanos

Criada em 1959, a IMO é conhecida pela complexidade extrema de seus problemas. A edição deste ano, realizada em Queensland, Austrália, contou com 630 estudantes de todo o mundo.

Apenas 67 deles conquistaram medalhas de ouro — agora, acompanhados também por dois sistemas de IA.

Tanto o modelo da OpenAI quanto o do Google DeepMind resolveram cinco dos seis problemas matemáticos propostos, cada um conquistando 35 pontos de um total de 42, pontuação mínima exigida para a medalha de ouro.

A pontuação foi suficiente para igualá-los ao desempenho de alguns dos jovens mais brilhantes do mundo.

Os modelos responderam às questões usando linguagem natural, sem ajuda externa, simulando as condições da prova original — dois exames de 4,5 horas, sem acesso à internet ou ferramentas externas.

O rigor da validação e a busca por excelência

Embora a OpenAI não tenha se inscrito formalmente na competição, a empresa contratou três ex-medalhistas da IMO para corrigirem as provas com base em critérios rigorosos, chegando a um “consenso unânime” sobre as respostas.

Já o Google DeepMind colaborou diretamente com a organização da IMO, que validou oficialmente o desempenho da IA.

O presidente da IMO, Dr. Gregor Dolinar, classificou as soluções da IA do Google como “surpreendentes em muitos aspectos” e elogiou a clareza e precisão das respostas.

O que essa conquista representa para os profissionais

O avanço da IA em campos tradicionalmente considerados humanos sinaliza uma transformação profunda no mercado.

Profissionais de todas as áreas precisarão não apenas entender como essas ferramentas funcionam, mas também aprender a integrá-las em suas rotinas. Mais do que substituir tarefas, a inteligência artificial está se tornando uma parceira estratégica.

No caso da IMO, os sistemas não apenas repetiram fórmulas: interpretaram, argumentaram e chegaram a soluções com clareza — uma capacidade fundamental para qualquer função que exija análise crítica, tomada de decisão ou resolução de problemas.

