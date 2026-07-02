IA Generativa x IA Tradicional: entenda as diferenças na prática (Magnific/Reprodução)
Jornalista
Publicado em 2 de julho de 2026 às 16h40.
A inteligência artificial deixou de ser um conceito distante e passou a fazer parte de tarefas cotidianas, da recomendação de filmes ao atendimento automatizado em sites de compras. Mas nem toda inteligência artificial funciona da mesma forma. Existem, basicamente, dois grandes grupos: a IA tradicional e a IA generativa. Entender a diferença entre elas ajuda a compreender por que ferramentas como o ChatGPT causaram tanto impacto nos últimos anos.
A IA tradicional, também chamada de IA analítica ou discriminativa, é treinada para reconhecer padrões em dados já existentes e, a partir disso, tomar decisões, classificar informações ou fazer previsões. Ela não cria conteúdo novo — apenas analisa o que já existe e responde com base nesse aprendizado.
Exemplos comuns incluem sistemas de detecção de fraude bancária, filtros de spam em e-mails e algoritmos de recomendação de produtos em plataformas de e-commerce. Nesses casos, a IA avalia o comportamento do usuário e compara com padrões conhecidos para prever a próxima ação mais provável.
A IA generativa, por sua vez, é capaz de criar conteúdo original — textos, imagens, áudios, vídeos ou até códigos de programação — a partir de comandos, chamados de "prompts". Ela utiliza modelos treinados com grandes volumes de dados para aprender padrões de linguagem, estilo e estrutura, e depois gera novas combinações que não existiam anteriormente.
Ferramentas como ChatGPT, Midjourney e Gemini são exemplos populares de IA generativa. Ao receber um pedido como "escreva um roteiro de vídeo sobre sustentabilidade", o sistema não busca uma resposta pronta em um banco de dados — ele constrói o texto do zero, com base no que aprendeu durante o treinamento.
Função: a IA tradicional analisa e classifica; a IA generativa cria e produz conteúdo novo.
Tipo de dado gerado: enquanto a primeira retorna uma decisão, classificação ou previsão (como "este e-mail é spam"), a segunda entrega um conteúdo inédito, como um parágrafo, uma imagem ou uma peça de código.
Exemplos de aplicação: sistemas de crédito, diagnósticos médicos assistidos e recomendação de conteúdo usam predominantemente IA tradicional. Já a criação de materiais de marketing, roteirização de vídeos, geração de imagens e assistentes de escrita usam IA generativa.
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A escolha entre IA tradicional e generativa depende do objetivo. Para tarefas que exigem decisões baseadas em dados históricos — como prever inadimplência ou detectar anomalias em uma linha de produção — a IA tradicional costuma ser mais eficiente e previsível. Já para tarefas que envolvem criação, personalização de conteúdo ou automação de processos criativos, a IA generativa se destaca.
Em muitos casos, as duas abordagens são combinadas. Um exemplo prático: uma empresa pode usar IA tradicional para identificar o perfil de um cliente e, em seguida, usar IA generativa para criar uma mensagem de marketing personalizada para esse perfil específico.
Para quem deseja usar inteligência artificial de forma mais consciente, o primeiro passo é identificar o problema a ser resolvido: se a necessidade é prever, classificar ou detectar algo, a IA tradicional é o caminho; se o objetivo é criar conteúdo original, a IA generativa é mais indicada. Compreender essa distinção evita expectativas equivocadas sobre o que cada ferramenta pode entregar e ajuda a escolher a tecnologia certa para cada tarefa.
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