Dois comandos que ajudam o ChatGPT a criar checklists mais organizados

Muitos usuários pedem ao ChatGPT para criar um checklist e recebem uma lista genérica de tarefas. O modelo cumpre a solicitação, mas sem levar em conta contexto, prazos ou nível de detalhe necessário.

Ao incluir certas instruções pouco usadas, é possível guiar o modelo para que ele estruture checklists claros, organizados e acionáveis, quase como se tivesse sido planejado por um consultor de produtividade.

As duas frases que fazem diferença

“Divida em etapas diárias específicas e numeradas”

Ela obriga o ChatGPT a detalhar as tarefas em microblocos, em vez de entregar apenas tópicos soltos. Assim, uma meta como “organizar um evento corporativo” vira um cronograma distribuído por dias, com cada ação no momento certo.

“Inclua tempo estimado e recursos necessários em cada item”

Ao adicionar esse detalhe, você transforma o checklist em um guia de execução real, que mostra não apenas o que fazer, mas também quanto tempo levar e quais ferramentas ou pessoas envolver.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

O resultado na prática

Se alguém pede: “Crie um checklist para lançar um curso online”, a IA pode sugerir pontos genéricos como “planejar conteúdo” ou “divulgar nas redes sociais”.

Mas, com as duas frases adicionais, a resposta ganha outra dimensão: o modelo organiza as etapas em ordem lógica, distribui por dias, indica prazos e até sugere plataformas para cada fase.