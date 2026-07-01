Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

Dois comandos que ajudam o ChatGPT a criar checklists mais organizados

Descubra como duas instruções estratégicas transformam a IA em uma máquina de organização prática

Dois comandos que ajudam o ChatGPT a criar checklists mais organizados (LightRocket /Getty Images)

Dois comandos que ajudam o ChatGPT a criar checklists mais organizados (LightRocket /Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de julho de 2026 às 17h46.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

Muitos usuários pedem ao ChatGPT para criar um checklist e recebem uma lista genérica de tarefas. O modelo cumpre a solicitação, mas sem levar em conta contexto, prazos ou nível de detalhe necessário.

Ao incluir certas instruções pouco usadas, é possível guiar o modelo para que ele estruture checklists claros, organizados e acionáveis, quase como se tivesse sido planejado por um consultor de produtividade.

As duas frases que fazem diferença

  1. “Divida em etapas diárias específicas e numeradas” 

Ela obriga o ChatGPT a detalhar as tarefas em microblocos, em vez de entregar apenas tópicos soltos. Assim, uma meta como “organizar um evento corporativo” vira um cronograma distribuído por dias, com cada ação no momento certo.

  1. “Inclua tempo estimado e recursos necessários em cada item” 

Ao adicionar esse detalhe, você transforma o checklist em um guia de execução real, que mostra não apenas o que fazer, mas também quanto tempo levar e quais ferramentas ou pessoas envolver.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

O resultado na prática

Se alguém pede: “Crie um checklist para lançar um curso online”, a IA pode sugerir pontos genéricos como “planejar conteúdo” ou “divulgar nas redes sociais”. 

Mas, com as duas frases adicionais, a resposta ganha outra dimensão: o modelo organiza as etapas em ordem lógica, distribui por dias, indica prazos e até sugere plataformas para cada fase.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing IAChatGPTOpenAIInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

CEO da Nvidia: "Quer ganhar bem na era da IA? Torne-se encanador"

Sem formação em tecnologia, mãe desenvolve aplicativo com IA e atinge 50 mil acessos

Bilhões em inteligência artificial: como as gigantes da tecnologia aceleram seus investimentos

O impacto da inteligência artificial na evolução das telecomunicações

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa inicia julho com leve queda, a 3ª seguida; dólar sobe quase 1%

Casual

Lançamentos do Apple TV+ em julho de 2026: veja os filmes e as séries

Inteligência Artificial

CEO da Nvidia: "Quer ganhar bem na era da IA? Torne-se encanador"

Um conteúdo Esfera Brasil

Transporte rodoviário interestadual projeta alto movimento para as férias de julho