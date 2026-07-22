Oracle leva Claude Code e Codex ao desenvolvimento de agentes no Fusion

A Oracle anunciou uma nova experiência de desenvolvimento nativa em inteligência artificial (IA) para o Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications, que permite a clientes e parceiros criar e executar aplicações com agentes dentro do Oracle Fusion Cloud Applications.

A novidade com maior alcance para desenvolvedores é o AI Studio Skill, recurso que permite construir essas aplicações com ferramentas já usadas no dia a dia — Visual Studio Code, interfaces de linha de comando, fluxos baseados em Git e assistentes de programação com IA, entre eles o Claude Code, da Anthropic, e o Codex, da OpenAI.

O que são as Fusion Agentic Applications

A empresa descreve as Fusion Agentic Applications como uma nova categoria de aplicação empresarial, a de sistemas orientados a resultados, apoiados por equipes de agentes de IA especializados que raciocinam, coordenam e decidem antes de executar tarefas usando objetos de negócio, fluxos de trabalho, políticas e aprovações da plataforma, com registro das ações para auditoria.

A distinção que a Oracle faz é em relação a agentes isolados, copilotos e ferramentas de automação desconectadas. Segundo a companhia, as novas aplicações rodam nativamente no Fusion e herdam os controles de segurança e governança da plataforma.

Os casos citados são operacionais: acelerar o fechamento financeiro, melhorar processos de cobrança, reduzir escalonamentos de atendimento e tornar mais eficiente a execução da cadeia de suprimentos.

O problema que a empresa diz resolver

O argumento comercial mira uma dificuldade conhecida da adoção corporativa de IA: a passagem do protótipo para a produção.

Quando a aplicação é desenvolvida fora do sistema corporativo, a organização precisa resolver separadamente identidade, acesso a dados, aprovações, trilhas de auditoria, observabilidade e gestão do ciclo de vida.

"O software empresarial está evoluindo de sistemas voltados apenas ao registro de processos para plataformas capazes de impulsionar e executar resultados de forma ativa", afirmou Chris Leone, vice-presidente executivo de Desenvolvimento de Aplicações da Oracle.

A estratégia tem outro estágio. Em entrevista ao site SiliconANGLE, Natalia Rachelson, vice-presidente sênior de Desenvolvimento de Aplicações, explicou que a plataforma começou voltada a quem usa linguagem natural ou pouca programação, e que agora a empresa mira o público de programação avançada.

Os números que a Oracle apresenta

Segundo a Oracle, o Fusion Applications já disponibiliza mais de mil agentes de IA, aos quais se somam 22 aplicações com agentes lançadas no início deste ano. A empresa afirma contar com mais de 80 mil especialistas certificados no AI Agent Studio.

A plataforma é oferecida sem custo adicional a clientes do Fusion. A companhia também informa que vai disponibilizar um repositório público no GitHub com modelos, projetos iniciais, componentes reutilizáveis e arquiteturas de referência, e que o Oracle AI Agent Marketplace passará a oferecer um catálogo de aplicações, além do portfólio de agentes.

A avaliação de um parceiro

Entre as empresas que já usam a ferramenta está a Accenture. "A IA empresarial está evoluindo rapidamente, e nossos clientes precisam de um parceiro confiável", afirmou Lan Guan, diretora de IA e dados da consultoria, ao dizer que a nova experiência permite aos desenvolvedores trabalhar com as ferramentas que já utilizam.

O anúncio dá sequência ao lançamento das Fusion Agentic Applications, apresentadas em 24 de março, durante o Oracle AI World, em Londres.