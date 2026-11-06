CoCounsel chega ao Brasil com IA que planeja, pesquisa e redige peças jurídicas sozinha

A Thomson Reuters começou a liberar no Brasil a nova geração do CoCounsel Legal, seu assistente de inteligência artificial para advogados. A diferença em relação à versão lançada no país há um ano é que a ferramenta deixou de executar uma tarefa por vez: o advogado descreve o caso em linguagem comum, e o sistema monta um plano, pesquisa as fontes e redige uma primeira versão do documento.

O acesso antecipado foi aberto durante a Fenalaw, feira do setor jurídico realizada em São Paulo entre 27 e 29 de outubro, e a disponibilidade geral está prevista para novembro. O Brasil é o primeiro mercado da América Latina a receber a versão. A empresa não divulga o preço e diz apenas que o modelo comercial "se ajusta ao porte e às necessidades de cada cliente", do advogado autônomo aos grandes escritórios.

A aposta da Thomson Reuters é vender confiabilidade num momento em que modelos de uso geral, mais baratos, já fazem parte do mesmo trabalho. "Uma IA genérica pode citar jurisprudência que não existe, com o nome do advogado na petição", diz Rodrigo Hermida, vice-presidente de Legal Professionals para a América Latina da empresa, em entrevista à EXAME.

O risco não é hipotético. Em maio, o ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), identificou num habeas corpus precedentes com dados trocados e trechos que não existiam nas decisões citadas, suspeitou do uso de IA e mandou comunicar o caso à OAB.

O que muda em relação à versão anterior

A versão clássica do CoCounsel chegou ao Brasil em outubro de 2025, em português. Nela, o advogado escolhia uma funcionalidade, como resumir um documento ou pesquisar um tema, e juntava os resultados de cada etapa.

Na nova geração, a ferramenta passa a ser agêntica, isto é, executa por conta própria uma sequência de tarefas. Segundo Hermida, na preparação de uma peça o advogado parte da questão do cliente e chega à fundamentação, aos precedentes e a uma primeira versão do documento num único fluxo.

O advogado descreve o caso, e a ferramenta planeja, pesquisa e escreve o rascunho. A revisão e a assinatura continuam com ele.

A versão global foi lançada nos Estados Unidos em agosto e foi reconstruída sobre o Claude Agent SDK, kit da Anthropic para criar agentes de IA. Segundo a Thomson Reuters, o CoCounsel tem 1 milhão de usuários em 107 países e territórios.

Os recursos que chegam ao Brasil

A versão brasileira tem quatro frentes principais. Pesquisa jurídica: relatórios com as principais fontes, precedentes e recomendações, a partir do acervo do Westlaw Brasil, do Westlaw internacional e do Practical Law; workspaces: um ambiente para cada caso, que reúne documentos do escritório, precedentes e conhecimento interno e mantém o contexto entre uma tarefa e outra; análise tabular: revisa até 10 mil documentos e responde até 100 perguntas de uma vez, com os resultados numa tabela filtrável e links para os trechos de origem; integrações: conexão com sistemas de gestão de documentos e ferramentas de produtividade usadas pelos escritórios.

A análise tabular é o primeiro uso comercial do modelo de IA próprio da Thomson Reuters, batizado de Thomson, no qual a empresa diz ter investido US$ 40 milhões.

A empresa também promete trazer ao país o Multinational Profile, que reúne legislação de mais de 100 países e territórios para comparar exigências legais entre jurisdições. O recurso ainda não tem data para o Brasil: em outubro, foi liberado apenas para clientes nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, no Canadá e na Austrália.

Como a ferramenta lida com o direito brasileiro

O argumento central da empresa é o acervo. Em 2026, a Revista dos Tribunais Online, editora jurídica com 114 anos no país, passou a funcionar dentro do Westlaw. Segundo Hermida, a base reúne dezenas de milhões de decisões judiciais selecionadas, artigos doutrinários e normas, com atualização legislativa diária.

Perguntado sobre como a ferramenta lida com divergências entre tribunais e mudanças de entendimento, o executivo diz que ela "foi pensada para profissionais que lidam" com essas questões e foi desenvolvida com advogados brasileiros, mas não detalha como o sistema trata decisões conflitantes.

A Thomson Reuters também não divulgou resultados dos testes feitos no país. Hermida afirma que a recepção na Fenalaw "foi muito positiva".

Quem responde quando a IA erra

Quando um sistema executa várias etapas sozinho, um erro no início pode contaminar o resto do trabalho. A resposta da empresa é deixar o raciocínio visível: cada etapa pode ser revisada pelo advogado, e cada citação tem link para a fonte original.

"A IA assume mais etapas do trabalho, mas não assume a responsabilidade por ele", diz Hermida. "É o advogado quem assina."

A empresa afirma que o CoCounsel opera sob um sistema de gestão de IA certificado pela norma ISO/IEC 42001:2023 e que as informações confidenciais dos clientes não são usadas em respostas para terceiros.

Um mercado de 75 milhões de processos

O Brasil é um dos maiores mercados jurídicos do mundo em volume. Em 2025, 40,9 milhões de novos processos chegaram ao Judiciário, o maior número da série histórica iniciada em 2009, e o ano terminou com 75,5 milhões em tramitação, segundo o relatório Justiça em Números 2026, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Mais de 1,5 milhão de advogados estão inscritos na OAB.

A IA já faz parte da rotina. Segundo relatório divulgado em março pela OAB de São Paulo e outras seccionais, com mais de 1.800 profissionais, 77% dos advogados usam IA com frequência no trabalho, contra 55% no ano anterior. Uma pesquisa da própria Thomson Reuters aponta que só 48% dos profissionais jurídicos na América Latina têm acesso a ferramentas feitas especificamente para o trabalho profissional.

A disputa por esse mercado inclui startups bilionárias. A americana Harvey, avaliada em US$ 15,5 bilhões em setembro, tem entre seus clientes no país o escritório Machado Meyer. A trajetória da Harvey mostra como a IA jurídica virou uma das áreas mais disputadas do setor.