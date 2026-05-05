Governo Trump estuda processo para revisar modelos de IA antes de lançamento público

O governo dos Estados Unidos tem estudado a criação de um processo formal de revisão governamental para novos modelos de inteligência artificial antes que eles cheguem ao público. Segundo o The New York Times, o anúncio deve vir por decreto executivo e representaria uma mudança importante na postura da administração em relação à regulação do setor após a ruptura entre o governo de Donald Trump e Anthropic, criadora do assistente Claude.

Conforme a reportagem, a Casa Branca cogita criar um grupo de trabalho sobre IA formado por executivos de tecnologia e representantes do governo. O processo de revisão seria inspirado no modelo que está em desenvolvimento para o Reino Unido, no qual agências reguladoras avaliam padrões de segurança para novos modelos. Representantes do governo já teriam realizado reuniões com executivos da Anthropic, do Google e da OpenAI para entender a melhor forma de seguir com os planos regulatórios.

A mudança de tom é significativa. Ao retornar à Casa Branca, Trump havia revogado medidas de IA do governo Biden que eram vistas como atrasos no desenvolvimento da tecnologia; ele classificou a decisão como uma estratégia para evitar "viés ideológico" no setor. Em dezembro, o próprio presidente anunciou um decreto para impedir que os estados do país consigam o direito de regulamentar a IA, argumentando que "deve haver um único manual se quisermos continuar liderando em inteligência artificial". A declaração foi apoiada por líderes como Jensen Huang, da Nvidia, e Sam Altman, da OpenAI.

Após caso Anthropic, EUA pode ter nova visão sobre regulação de IA

O catalisador da virada é a briga com a Anthropic, que se tornou um dos episódios mais dramáticos do setor de tecnologia nos últimos meses. Em fevereiro, a empresa se recusou a conceder ao Departamento de Defesa o uso irrestrito de sua tecnologia para aplicações militares, citando preocupações com armas autônomas e vigilância em massa de civis americanos. O secretário de Defesa Pete Hegseth fixou um prazo para que a Anthropic cedesse, o que não aconteceu, e Trump ordenou que agências federais deixassem de utilizar as ferramentas da companhia avaliada em US$ 380 bilhões.

A empresa de IA respondeu com uma ação judicial, classificando a designação como "sem precedentes e ilegal" e alertando que contratos federais já estavam sendo cancelados, colocando em risco centenas de milhões de dólares no curto prazo. Em março, uma juíza federal suspendeu provisoriamente o rótulo de "risco à cadeia de suprimentos" imposto pelo Pentágono, mantendo a empresa apta a seguir em contratos federais enquanto o processo segue — mas o governo recorreu da decisão.

A disputa não impediu, no entanto, que ambas as partes voltassem a negociar. Em abril, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, se reuniu com a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, para discutir o Claude Mythos Preview, novo modelo da empresa com foco em cibersegurança. Conforme testes feitos pelo instituto britânico AI Security Institute, a IA obteve 73% de sucesso em tarefas de nível especialista na identificação de vulnerabilidades. Assim, a possível supervisão prévia de modelos de IA sugere que, mesmo numa administração que apostou na desregulação como vantagem competitiva, os riscos da tecnologia passaram a pesar na equação.