Tratado de paz? CEO da Anthropic vai à Casa Branca para debater sobre Claude Mythos Preview

Dario Amodei, CEO da Anthropic, marcou uma reunião na Casa Branca para tentar resolver o conflito entre a empresa de inteligência artificial e o governo Trump. Conforme reportagem da Axios, Amodei se encontra com Susie Wiles, chefe de gabinete, nesta sexta-feira, 17, para ter uma conversa centralizada em torno do Claude Mythos Preview.

O novo modelo da Anthropic anunciado exclusivamente para empresas com crescente demanda por cibersegurança é o novo tópico que preocupa — e anima — o setor. Um estudo realizado pelo instituto britânico AI Security Institute (AISI) concluiu que a versão desenvolvida para ter alto desempenho em identificação de vulnerabilidades. Em um dos testes realizados pela instituição, o modelo conseguiu 73% de sucesso nas tarefas de nível expert.

"Esperamos que o desempenho em nossas avaliações continue a melhorar com mais poder computacional para inferência", disse o estudo, reforçando que a tecnologia apresentada pela Anthropic é ímpar e deve ser considerada como essencial para empresas com alto risco de enfrentar ataques. O governo dos Estados Unidos, aparentemente, não discorda: a reportagem indica que o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca analisa se agências federais podem adotar o modelo apesar da briga judicial entre as partes.

Claude Mythos Preview é trégua para relação entre EUA e Anthropic

Após a recusa pública da Anthropic em fornecer tecnologia de ponta para uso militar de instituições dos EUA, o governo do presidente Donald Trump requisitou que as agências federais deixassem de utilizar as ferramentas da companhia responsável pelo Claude Code. O país americano classificou a empresa de IA como um "risco inaceitável à segurança nacional".

Em fevereiro, o secretário de Defesa Pete Hegseth deu a Amodei um prazo para aceitar os termos do Pentágono, mas a Anthropic não cedeu. Em seguida, a empresa recorreu a um processo judicial e, e em março, conseguiu uma liminar federal que suspendeu os efeitos da classificação como "risco à cadeia de suprimentos". O governo recorreu no início de abril. As limitações, entretanto, não se estendem para além do desentendimento com o Departamento de Defesa.

"Seria extremamente irresponsável da parte do governo dos EUA privar-se dos avanços tecnológicos que o novo modelo apresenta", comentou uma fonte ouvida pela Axios. A primeira confirmação de que a Anthropic estaria em contato ativo com a administração do país americano veio de Jack Clark, cofundador da empresa dona do Claude. Em conversa durante a conferência Semafor World Economy 2026, Clark disse que a companhia entende que "o governo precisa saber sobre essas questões e precisamos encontrar novas maneiras para que o governo faça parcerias com o setor privado". Ele também reforçou que a parceria permanecerá para inovações futuras.

A expectativa, caso a conversa siga de forma positiva, é que entidades selecionadas pelo governo possam começar a utilizar o novo modelo já nas próximas semanas.