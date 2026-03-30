Inteligência Artificial

Juíza barra tentativa do Departamento da Guerra de tratar Anthropic como risco à segurança

Decisão provisória de Rita Lin suspende rótulo de "fornecedor de risco", expressão usada para bloquear fornecedores, e mantém a Anthropic apta a seguir em contratos federais enquanto a disputa sobre IA militar avança nos tribunais

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 30 de março de 2026 às 16h56.

Uma juíza federal dos Estados Unidos impôs um freio temporário à ofensiva do Departamento de Defesa contra a Anthropic. Em decisão preliminar, Rita F. Lin, do Tribunal Distrital do Norte da Califórnia, impediu o governo de seguir tratando a empresa de inteligência artificial como um risco de cadeia de suprimentos, classificação que, na prática, funcionaria como uma espécie de lista negra para contratos públicos. A medida não encerra o caso, mas dá fôlego à companhia enquanto o processo continua.

No texto da decisão, a juíza adotou tom duro ao avaliar a conduta do governo. Segundo Lin, o histórico do caso sustenta a interpretação de que a Anthropic estaria sendo punida por criticar publicamente a posição do Pentágono em negociações contratuais. A magistrada também indicou que a empresa demonstrou alta probabilidade de êxito ao argumentar que o Estado não pode usar seu poder para retaliar discurso de que discorda.

O conflito nasceu de uma disputa sobre um contrato de US$ 200 milhões e, mais amplamente, sobre os limites do uso de IA, inteligência artificial, em contexto militar. A Anthropic queria restrições para aplicações de seus modelos em vigilância e em armas autônomas, enquanto o Pentágono sustentava que um fornecedor privado não poderia impor esse tipo de trava sobre o uso da tecnologia pelo governo. Foi nesse contexto que o secretário de Defesa, Pete Hegseth, enquadrou a empresa no termo, em inglês, "supply chain risk", categoria normalmente associada a ameaças de segurança nacional e que pode inviabilizar negócios com órgãos federais.

A Anthropic reagiu com ações judiciais e alegou que a classificação foi usada de forma imprópria para puni-la por razões ideológicas e por sua posição pública sobre segurança em IA. A empresa também afirmou que vinha sofrendo dano irreparável à operação e à reputação, com risco de perder contratos e clientes. Lin acolheu esse argumento ao dizer que houve base suficiente para considerar a conduta do governo "arbitrária e caprichosa", expressão jurídica usada quando uma decisão pública aparenta carecer de justificativa consistente.

A ordem judicial barra, por ora, a medida editada em 27 de fevereiro por Hegseth e também suspende efeitos de uma orientação separada que havia levado agências federais a interromper o uso da tecnologia da Anthropic. O efeito prático imediato é preservar a capacidade da companhia de seguir atuando com o governo enquanto o litígio avança. O Pentágono ainda pode recorrer, e a própria decisão prevê uma janela de sete dias para apelação antes de entrar plenamente em vigor.

Disputa vai além da Anthropic e testa limites do poder do governo sobre fornecedores de IA

O caso ganhou peso porque não trata apenas de uma briga contratual. Ele abre uma discussão sobre até onde o governo dos Estados Unidos pode ir ao pressionar empresas de tecnologia que discordam do uso de seus produtos em áreas sensíveis, como guerra, vigilância e automação letal.

Esse ponto ajuda a explicar por que o processo atraiu apoio de nomes relevantes do setor, com Microsoft e grupos ligados a funcionários de OpenAI e Google apresentando manifestações favoráveis à Anthropic.

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