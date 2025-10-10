Google lança o Gemini Enterprise, a IA que pensa com a sua empresa

A Google, do grupo Alphabet, anunciou nesta quinta-feira (9) o lançamento do Gemini Enterprise, uma nova plataforma de inteligência artificial voltada para o mercado corporativo. O objetivo é expandir o uso de suas ferramentas de IA entre empresas e competir diretamente com rivais como Microsoft, OpenAI e Anthropic.

O Gemini Enterprise utiliza os modelos mais avançados da empresa e funciona como um assistente conversacional, permitindo que funcionários interajam com dados, documentos e aplicativos internos das companhias.

A plataforma oferece agentes de IA pré-construídos para tarefas como análise de dados e pesquisas complexas, além de ferramentas para criar e implantar agentes personalizados, adaptados às necessidades de cada empresa.

Segundo a Google, o serviço já foi contratado por empresas como a varejista Gap, a desenvolvedora de software Figma e a fintech de pagamentos Klarna.

O lançamento reforça a disputa entre gigantes da tecnologia para conquistar o segmento corporativo e transformar a IA generativa em um motor de produtividade e novos negócios.

