Dona do Google entra para o clube das empresas avaliadas em US$ 3 trilhões

A Alphabet, dona do Google (GOOGL), entrou de vez para o seleto clube de empresas avaliadas em US$ 3 trilhões nesta segunda-feira, 15, após as ações subirem mais de 4% nesta manhã.

O desempenho coloca a Alphabet entre as poucas companhias do mundo listadas em bolsa a ultrapassarem esse patamar, ao lado de Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) e Nvidia (NVDA).

Às 11h15, no horário de Brasília, a empresa subia 4,59%, o que levou a avaliação de mercado da empresa para um total de US$ 3,05 trilhões.

Desde abril, as ações da empresa acumulam alta superior a 70%, com crescimento de cerca de US$ 1,2 trilhão em valor de mercado no período, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Decisão antitruste e foco em IA impulsionam ações

A valorização mais recente da Alphabet veio na esteira de uma decisão judicial sobre práticas antitruste que evitou medidas mais duras, como a cisão de produtos como o navegador Chrome. A decisão aliviou temores regulatórios que pesavam sobre os investidores.

Os resultados do segundo trimestre também mostraram aumento na demanda por ferramentas baseadas em inteligência artificial, elevando as receitas da empresa, especialmente nas áreas de publicidade e computação em nuvem.

Analistas elevam projeções com otimismo em torno do Gemini

O otimismo também se reflete entre analistas do mercado. Um novo relatório do Citigroup (C), segundo a Bloomberg, elevou a projeção de preço para as ações da Alphabet de US$ 225 para US$ 280.

A justificativa inclui a adoção crescente do Gemini, modelo de IA da empresa, integrado aos serviços de anúncios e nuvem, além de uma visão mais clara sobre os riscos regulatórios enfrentados pela companhia.

O banco também destacou que, apesar da concorrência em busca, a Alphabet tem melhorado a execução em seus produtos principais, com aumento de demanda e rentabilidade.