Amazon abre teste de plataforma com agentes de IA para o setor corporativo

A Amazon está prestes a entrar com força na corrida por agentes de inteligência artificial, aproveitando a oportunidade para expandir sua presença no lucrativo mercado de software corporativo. A empresa está testando o Quick Suite, uma nova plataforma para ambientes de trabalho impulsionada por IA, de acordo com documentos internos vistos pelo Business Insider.

O Quick Suite tem como objetivo ajudar "cada usuário de negócios a tomar decisões melhores e mais rápidas, agindo de forma ágil por meio da unificação de agentes de IA para insights de negócios, pesquisas profundas e automação em uma experiência única", segundo um dos documentos confidenciais.

Várias empresas já tiveram acesso a uma versão preliminar da tecnologia e, recentemente, a Amazon fez convites para um teste beta interno. Com a nova plataforma, a gigante do e-commerce posiciona seu braço de nuvem, a AWS, para competir de maneira mais agressiva no mercado de IA, com automação impulsionada por agentes.

Agentes representam a última fronteira da IA generativa, sendo projetados para agir de forma independente e usar ferramentas para concluir tarefas. Gigantes como Google, Microsoft, OpenAI e Salesforce, além de várias startups menores, estão na disputa para se tornarem os principais fornecedores dessas ferramentas.

Esse movimento também representa uma nova oportunidade para a Amazon se destacar no gigantesco mercado de software como serviço (SaaS). Embora a empresa seja pioneira em computação em nuvem, ela ainda tem espaço para crescer no software que roda sobre essa infraestrutura.

Ainda que o lançamento oficial do Quick Suite tenha sido adiado de julho para setembro, a ferramenta já está sendo testada por empresas como BMW, Intuit e Koch Industries. Os primeiros feedbacks foram mistos, com elogios à facilidade de uso e aos recursos de pesquisa, mas também algumas críticas em relação a limitações de rede e requisitos complexos para vincular fontes de dados.

Integração com produtos existentes

O Quick Suite integrará alguns produtos já existentes da AWS, como a plataforma de análise de dados QuickSight e o chatbot Q Business, além de adicionar um novo produto chamado Quick Flows, que permite aos clientes automatizarem tarefas com comandos em linguagem natural.

Além disso, a nova plataforma também incluirá um "agente de pesquisa profunda" para gerar relatórios e possibilitar a criação de versões personalizados para funções ou necessidades específicas de negócios.