Google Gemini e 1 Billion Summit lançam maior prêmio de cinema em IA do mundo

O 1 Billion Followers Summit, o maior evento do mundo dedicado a criadores de conteúdo e à economia digital, em parceria com o Google Gemini, anunciou o lançamento do maior prêmio de cinema em inteligência artificial do mundo. O evento, organizado pelo UAE Government Media Office entre 9 e 11 de janeiro de 2026, vai premiar o filme vencedor com US$ 1 milhão.

O prêmio tem o objetivo de estimular produções cinematográficas impactantes usando ferramentas de IA. A premiação é um incentivo à criação de conteúdo relevante e o desenvolvimento das habilidades técnicas e criativas dos cineastas.

Conteúdo deve ter IA como foco na produção

Para concorrer, os filmes devem ter entre 7 e 10 minutos e ser pelo menos 70% gerados por IA. Também devem utilizar obrigatoriamente as ferramentas Google Gemini, como Imagen, Veo e Flow, além de outras que tenham a tecnologia como base.

Recursos adicionais podem ser usados apenas para edição complementar, não para a geração principal do vídeo. Os trabalhos devem abordar um dos temas: Rewrite Tomorrow, ao explorar o futuro de forma inspiradora, ou The Secret Life of, e abordar histórias não contadas ao redor de nós.

As inscrições devem ser feitas individualmente pelo site do prêmio. Um júri avaliará os filmes considerando narrativa, criatividade, integração de IA, execução e qualidade temática.

Os filmes serão analisados entre 21 de novembro e 4 de dezembro. Dez finalistas passarão por votação pública entre 10 e 15 de dezembro, com os cinco melhores serão anunciados em 3 de janeiro e exibidos durante o 1 Billion Followers Summit em 10 de janeiro. O primeiro colocado, com prêmio de US$ 1 milhão, será revelado em 11 de janeiro.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga