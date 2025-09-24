Google Gemini e 1 Billion Summit lançam maior prêmio de cinema em IA do mundo

O evento será realizado entre 9 e 11 de janeiro de 2026 nos Emirados Árabes, com votação pública para selecionar os finalistas do prêmio (Getty Images) (getty images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 16h17.
Última atualização em 24 de setembro de 2025 às 16h40.
O 1 Billion Followers Summit, o maior evento do mundo dedicado a criadores de conteúdo e à economia digital, em parceria com o Google Gemini, anunciou o lançamento do maior prêmio de cinema em inteligência artificial do mundo. O evento, organizado pelo UAE Government Media Office entre 9 e 11 de janeiro de 2026, vai premiar o filme vencedor com US$ 1 milhão.
O prêmio tem o objetivo de estimular produções cinematográficas impactantes usando ferramentas de IA. A premiação é um incentivo à criação de conteúdo relevante e o desenvolvimento das habilidades técnicas e criativas dos cineastas.
Para concorrer, os filmes devem ter entre 7 e 10 minutos e ser pelo menos 70% gerados por IA. Também devem utilizar obrigatoriamente as ferramentas Google Gemini, como Imagen, Veo e Flow, além de outras que tenham a tecnologia como base.
Recursos adicionais podem ser usados apenas para edição complementar, não para a geração principal do vídeo. Os trabalhos devem abordar um dos temas: Rewrite Tomorrow, ao explorar o futuro de forma inspiradora, ou The Secret Life of, e abordar histórias não contadas ao redor de nós.
As inscrições devem ser feitas individualmente pelo site do prêmio. Um júri avaliará os filmes considerando narrativa, criatividade, integração de IA, execução e qualidade temática.
Os filmes serão analisados entre 21 de novembro e 4 de dezembro. Dez finalistas passarão por votação pública entre 10 e 15 de dezembro, com os cinco melhores serão anunciados em 3 de janeiro e exibidos durante o 1 Billion Followers Summit em 10 de janeiro. O primeiro colocado, com prêmio de US$ 1 milhão, será revelado em 11 de janeiro.
