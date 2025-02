Quem é a Academia do Oscar? Conheça quem vota na maior premiação do cinema

Nesta terça-feira, 18, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas encerra a votação final para definir os vencedores do Oscar de 2025. Agora resta esperar a cerimônia de premiação, que acontece no dia 2 de março, para saber quem levará a estatueta dourada para casa. Mas afinal, quem é que vota no Oscar?

A Academia que vota no Oscar é composta por 19 classes de profissionais da indústria, como cineastas, diretores, roteiristas, editores, atores, entre outros. Em 2025, o júri foi composto por 9.905 votantes, vindos de várias nacionalidades. 56% deles são de fora dos Estados Unidos, o que favorece as chances dos filmes internacionais.

Entre os 9.905, por exemplo, 52 são brasileiros. Fazem parte grandes artistas do Brasil, como Fernanda Montenegro, Maeve Jinkins, Wagner Moura, Alice Braga, Sonia Braga, Rodrigo Santoro, Selton Mello, entre outros.

Em busca de maior diversidade, a Academia também vem crescendo o número de pessoas pretas e mulheres que compõem o júri. Em 2025, cerca de 40% da Academia é do gênero feminino e 41% se reconhece dentro de comunidades étnico/raciais minoritárias.

Votação secreta e exclusiva

Apenas os membros da Academia têm o direito de votar para as indicações e, posteriormente, para os vencedores. Essa exclusividade confere uma relevância significativa ao processo de seleção e premiação do Oscar.

A Academia foi criada em 11 de maio de 1927, na Califórnia (Estados Unidos). Desde 2021, é presidida por Janet Yang, produtora de filmes como "The Joy Luck Club", "The Peoples vs. Larry Flynt", "Dark Matter", "Indictment: The McMartin Trial", entre outros.

A entidade também administra o Pickford Center for Motion Picture Study, onde se encontra seu arquivo oficial, e o Fairbanks Center for Motion Picture Study, um dos principais centros de pesquisa do mundo sobre o cinema como expressão artística e indústria.

Para fazer parte da Academia, é necessário ter trabalhos de reconhecimento no cinema, ser convidado pela Academia. Só são aprovados novos membros para a entidade se dois outros membros confirmarem e aceitarem a entrada do novo votante.

Veja a lista completa de indicados ao Oscar 2025

Confira a lista completa de indicados aqui.

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).