HarmonyOS 5 ultrapassa 17 milhões de usuários e recebe investimento de US$ 140 milhões da Huawei

A Huawei anunciou que o HarmonyOS 5 já está presente em mais de 17 milhões de dispositivos, atingindo um importante marco. Para impulsionar ainda mais esse crescimento, a empresa revelou um aporte de RMB 1 bilhão (equivalente a US$ 140,6 milhões) com o objetivo de incentivar a inovação em inteligência artificial (IA) dentro do ecossistema do sistema operacional.

De acordo com a empresa, esses recursos serão direcionados para apoiar desenvolvedores e integrar novas funcionalidades de IA no HarmonyOS. A estratégia visa consolidar o sistema como uma alternativa robusta aos dominantes Android, do Google, e iOS, da Apple.

Expansão do ecossistema do HarmonyOS

Zhu Yonggang, presidente dos serviços de nuvem para terminais da Huawei, afirmou que o HarmonyOS “avança a todo vapor” e destacou a crescente diversidade do ecossistema, que agora inclui smartphones, veículos inteligentes, dispositivos domésticos conectados e aplicações industriais. O sistema tem integrado milhões de novos dispositivos mensalmente, com os 17 milhões de unidades contando tanto com produtos próprios da Huawei quanto com dispositivos de parceiros.

Desde 2025, o HarmonyOS foi integrado a toda a linha de produtos da Huawei, incluindo smartphones, PCs, tablets, relógios e telas inteligentes. Exemplos práticos do sistema incluem laptops dobráveis com IA e smartphones com tripla dobra, oferecendo funcionalidades semelhantes às de PCs.

Desafios e oportunidades no mercado global

Para Wang Liansheng, especialista da Associação Chinesa de Padronização Eletrônica, a expansão do HarmonyOS demonstra a capacidade das empresas chinesas de superar barreiras tecnológicas impostas por restrições externas.

O HarmonyOS é baseado no OpenHarmony, um projeto de código aberto iniciado pela Huawei após a transferência das funções centrais do sistema para a Fundação OpenAtom entre 2020 e 2021. Desde então, mais de 130 milhões de linhas de código foram contribuídas por mais de 9.200 colaboradores, resultando no desenvolvimento de 1.300 produtos e 70 distribuições adaptadas a diversos setores, como finanças, transporte, energia, aeroespacial e educação.

Song Jia, vice-secretário-geral da Associação Chinesa para a Promoção de Aquisições da ONU, afirmou que o crescimento do HarmonyOS tem um grande significado estratégico para a independência digital da China. Ele ressaltou que a marca de 17 milhões de dispositivos sinaliza a entrada do sistema em uma fase de expansão acelerada.

A atualização para o HarmonyOS 5 amplia ainda mais as capacidades de IA e visa criar uma base sólida para o desenvolvimento de agentes inteligentes. A Huawei comprometeu-se a apoiar desenvolvedores na criação de micro-serviços nativos de IA e aplicações convergentes.

Analistas do setor observam que a disputa entre sistemas operacionais dependerá da força de seus ecossistemas. No caso do HarmonyOS, os próximos desafios incluem aumentar a diversidade de aplicativos, garantir a rentabilidade para os desenvolvedores e expandir sua aceitação internacional.