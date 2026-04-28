Google fecha acordo com Pentágono para disponibilizar IA; funcionários criticam decisão

Alphabet, dona do Estados Unidos, para que o órgão governamental possa utilizar a inteligência artificial da Big Tech para fins militares. Conforme o The Information, a parceria permite que o Pentágono consiga utilizar a IA para "qualquer finalidade governamental" que esteja dentro da lei americana. dona do Google , assinou um acordo com o Departamento de Defesa, renomeado Departamento de Guerra dospara que o órgão governamental possa utilizar ada Big Tech para fins militares. Conforme o The Information, a parceria permite que o Pentágono consiga utilizar a IA para "qualquer finalidade governamental" que esteja dentro da lei americana.

O contrato impede que as IAs do Google, como o Gemini, sejam utilizadas para "vigilância doméstica em massa ou armas autônomas" sem o controle humano. A ideia é que a tecnologia seja utilizada com cautela, ainda que disponível sob análise humana para todos os projetos classificados e não classificados. "Acreditamos que fornecer acesso à API de nossos modelos comerciais, inclusive na infraestrutura do Google, com práticas e termos padrão do setor, representa uma abordagem responsável para apoiar a segurança nacional", comentou o governo ao The Information.

Google se une a OpenAI e xAI, mas equipe protesta inclusão da IA

ChatGPT, firmou um acordo de US$ 200 milhões que permite o uso de IA para questões como atividades de inteligência e sistemas autônomos sob "rigorosa verificação", disse a empresa em nota . Em fevereiro, a IA desenvolvida pela equipe de Elon Musk também entrou na jogada: os sistemas do governo passaram a utilizar o Grok em sistemas não classificados do exército. A Alphabet não é a única a topar fazer parte do desenvolvimento de IA para atuação governamental nos EUA. A OpenAI , que comanda ofirmou um acordo de

Claude Mythos Preview para uso governamental. Assim, o Claude , robô que até então era o preferido para uso do órgão, foi substituído por alternativas similares enquanto os EUA travava embates públicos com a Anthropic . A ruptura teve início com a recusa da empresa de IA em permitir o uso das tecnologias para fins militares, como vigilância em massa e desenvolvimento autônomo de armas. Ao mesmo tempo, porém, a empresa segue com projetos que incluem a chegada do para uso governamental.

Em resposta à novidade, centenas de trabalhadores do Google enviaram uma carta connjunta aos líderes da empresa para solicitar que o acordo não seja concluído. A carta, obtida pelo The Washington Post, foi enviada ao CEO Sundar Pichai e assinada por trabalhadores de todos os níveis de cargos — incluindo diretores e vice-presidentes. "A única maneira de garantir que o Google não seja associado a tais danos é rejeitar quaisquer cargas de trabalho classificadas. Caso contrário, tais usos podem ocorrer sem nosso conhecimento ou poder para impedi-los", diz uma parte do texto redigido de forma coletiva.