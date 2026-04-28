Estudo indica que 35% dos novos sites são feitos com ajuda de IA

A teoria da internet morta começa a ter sua existência comprovada por dados. O conceito que aborda como o exagero de inteligência artificial no ambiente digital gera uma sensação de ausência de interações autênticas foi pauta de um estudo feito por profissionais de Stanford e da Imperial College London. A partir de dados disponibilizados pelo Internet Archive, os pesquisadores descobriram que um terço dos websites lançados desde 2022 são produtos de IA.

Chamada The Impact of AI-Generated Text on the Internet, a pesquisa parte do princípio que a IA é vista como um fator que contribui para a "degradação na diversidade semântica e estilística, na precisão factual e em outros desenvolvimentos negativos". Para entender a proliferação do fenômeno, três pontos principais foram analisados: quanto do texto produzido na internet é feito por IA; qual é a percepção do público sobre o impacto da IA na internet; e como textos feitos por IA impactam conversas virtuais.

As questões se tornaram pontos de atenção após as redes sociais serem tomadas por interações programadas, respostas repetidas e algoritmos quebrados. Plataformas que foram popularizadas pela atenção à curadoria, como Pinterest e Tumblr, hoje enfrentam queda de interesse público pela inserção de conteúdos que distanciam os feeds da originalidade. O mesmo ocorre no X: a rede social comprada por Elon Musk é frequentemente acusada de desvirtuar o propósito do Twitter com engajamento falso e contas verificadas comandadas por IAs para propagar as mesmas frases dezenas de vezes.

Agora, os websites estão aderindo à tendência. Até novembro de 2022, mês que marcou o lançamento do ChatGPT, a porcentagem de sites recém-lançados desenvolvidos completamente ou parcialmente com IA era zero. Após a chegada da IA da OpenAI, o número começou a subir exponencialmente. Em maio de 2025, 35,3% dos novos sites lançados foram feitos com o auxílio da tecnologia que automatiza processos.

IA é ou não a vilã da autenticidade na internet?

“Após décadas sendo moldada por humanos, uma parte significativa da internet passou a ser definida por IA em apenas três anos", comentou o pesquisador Jonáš Doležal ao 404Media. O estudo tentou buscar como 853 adultos que residem nos Estados Unidos encaram IA na rotina online a partir de 6 afirmações diferentes sobre o impacto que conteúdos feitos por robôs têm nas conversas lidas por humanos. São elas:

"À medida que o texto gerado por IA se torna mais comum na internet, a gama de ideias únicas e pontos de vista diversos diminui." "Com o aumento da presença de conteúdo de inteligência artificial na internet, tenho me deparado com informações factualmente incorretas e alucinações com maior frequência." "À medida que o conteúdo gerado por IA se torna mais comum na internet, a escrita online parece cada vez mais higienizada e artificialmente alegre." "À medida que o conteúdo sobre inteligência artificial se torna mais comum na internet, os artigos estão cada vez mais fornecendo respostas sem incluir links para fontes externas." "Com a crescente presença de conteúdo gerado por IA na internet, esse conteúdo está se tornando significativamente mais extenso em número de palavras, ao mesmo tempo que apresenta menor densidade semântica." "À medida que o conteúdo de IA se torna mais comum na internet, os estilos de escrita individuais distintos estão desaparecendo em favor de uma voz genérica e uniforme."