Estudo indica que 35% dos novos sites são feitos com ajuda de IA

IA: tecnologia reduz diversidade na criação de sites, aponta pesquisa
Colaboradora
Publicado em 28 de abril de 2026 às 11h48.
A teoria da internet morta começa a ter sua existência comprovada por dados. O conceito que aborda como o exagero de inteligência artificial no ambiente digital gera uma sensação de ausência de interações autênticas foi pauta de um estudo feito por profissionais de Stanford e da Imperial College London. A partir de dados disponibilizados pelo Internet Archive, os pesquisadores descobriram que um terço dos websites lançados desde 2022 são produtos de IA.
Chamada The Impact of AI-Generated Text on the Internet, a pesquisa parte do princípio que a IA é vista como um fator que contribui para a "degradação na diversidade semântica e estilística, na precisão factual e em outros desenvolvimentos negativos". Para entender a proliferação do fenômeno, três pontos principais foram analisados: quanto do texto produzido na internet é feito por IA; qual é a percepção do público sobre o impacto da IA na internet; e como textos feitos por IA impactam conversas virtuais.
As questões se tornaram pontos de atenção após as redes sociais serem tomadas por interações programadas, respostas repetidas e algoritmos quebrados. Plataformas que foram popularizadas pela atenção à curadoria, como Pinterest e Tumblr, hoje enfrentam queda de interesse público pela inserção de conteúdos que distanciam os feeds da originalidade. O mesmo ocorre no X: a rede social comprada por Elon Musk é frequentemente acusada de desvirtuar o propósito do Twitter com engajamento falso e contas verificadas comandadas por IAs para propagar as mesmas frases dezenas de vezes.
Agora, os websites estão aderindo à tendência. Até novembro de 2022, mês que marcou o lançamento do ChatGPT, a porcentagem de sites recém-lançados desenvolvidos completamente ou parcialmente com IA era zero. Após a chegada da IA da OpenAI, o número começou a subir exponencialmente. Em maio de 2025, 35,3% dos novos sites lançados foram feitos com o auxílio da tecnologia que automatiza processos.
“Após décadas sendo moldada por humanos, uma parte significativa da internet passou a ser definida por IA em apenas três anos", comentou o pesquisador Jonáš Doležal ao 404Media. O estudo tentou buscar como 853 adultos que residem nos Estados Unidos encaram IA na rotina online a partir de 6 afirmações diferentes sobre o impacto que conteúdos feitos por robôs têm nas conversas lidas por humanos. São elas:
A pesquisa apontou que a maioria dos entrevistados acredita que todas as frases apontadas acima são verdadeiras, mas os dados indicam que apenas a primeira e a terceira são estatisticamente verídicas. Do ponto de vista do público, o estabelecimento de "uma voz genérica e uniforme" é o problema mais óbvio com a popularização de IAs: 83% dos entrevistados acreditam que há uma tendência de homogeneizar a linguagem virtual.