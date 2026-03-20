Google e Shopee querem usar IA para mudar a forma como as pessoas compram online

A inteligência artificial está cada vez mais próxima das decisões do dia a dia — inclusive na hora de comprar.

Google e Sea, empresa por trás da Shopee, anunciaram uma parceria para desenvolver ferramentas de IA voltadas ao comércio eletrônico e aos games. A iniciativa reforça um movimento global de transformar a IA em parte ativa das plataformas digitais.

IA como assistente de compras

Um dos principais projetos da parceria é a criação de um agente de IA dentro da Shopee.

A ideia é que a tecnologia ajude o usuário durante a jornada de compra, indo além da busca tradicional. Em vez de apenas mostrar produtos, a IA pode sugerir, comparar e até ajudar na decisão.

A proposta das empresas é expandir o papel da inteligência artificial. Em vez de apenas responder perguntas, a IA passa a executar tarefas mais complexas, como:

Auxiliar em compras em diferentes etapas

Organizar informações

Automatizar processos

Esse modelo aproxima a experiência digital de um “assistente pessoal”.

A parceria não se limita ao e-commerce. O Google também vai trabalhar com a Garena, divisão de games da Sea, para usar IA no desenvolvimento de jogos com foco em produtividade e otimização de processos.

O peso da Shopee nesse mercado

A Shopee é hoje uma das maiores plataformas de e-commerce do Sudeste Asiático. Segundo a consultoria Momentum Works, a empresa liderava o mercado com 52% de participação em 2024.

Isso torna a parceria ainda mais relevante, já que qualquer inovação aplicada ali tem potencial de atingir milhões de usuários.