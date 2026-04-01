Google anuncia Veo 3.1 Lite, gerador de vídeos de IA com foco em eficiência

O Google apresentou, na terça-feira, 31, um novo modelo de geração de vídeos por inteligência artificial. Chamado Veo 3.1 Lite, ele é uma atualização do anteriormente aclamado Veo 3, anunciado na conferência Google I/O 2025. Com a versão recém-lançada, a empresa quer atingir desenvolvedores que procurem agilidade: "Isso completa a família de modelos Veo 3.1, oferecendo aos desenvolvedores flexibilidade de acordo com suas necessidades", comentou o Google em publicação oficial.

As possibilidades de criação incluem texto para vídeo e vice-versa nas proporções horizontal (16:9) e vertical (9:16). Um vídeo desenvolvido para apresentar a demo mostra que as qualidades disponíveis são 720p e 1080p em vídeos que podem durar de 4 a 8 segundos.

No lançamento, o Veo 3.1 Lite custará a partir de US$ 0,05 por segundo de vídeo, precificação 50% menor do que o modelo Fast, mas sem redução de velocidade. O Lite, entretanto, é o único que não consegue gerar vídeos de IA em qualidade 4k, optando por uma base de usuários menos exigente. Atualmente em etapa de testes prévios, o Veo 3.1 Lite pode ser acessado por meio do Google AI Sudio.

IA protagoniza avanços do Google

A empresa também lidera novidades baseadas em IA para outros setores, como o de música. Na semana passada, foi anunciado o Lyria 3 Pro, modelo que permite a geração de canções que durem até três minutos. "O Lyria 3 Pro entende melhor a composição musical, permitindo que você solicite elementos específicos como introduções, versos, refrões e pontes", comentou a Big Tech em nota.

Em adição aos investimentos internos, a companhia também busca projetos externos para apoiar como parte da expansão voltada para IA. O Brasil é considerado um local importante para a empresa, que escolheu o país para participar da iniciativa Google Campus. Focada no desenvolvimento de startups, a divisão quer conectar ideias de terceiros aos projetos em andamento no Google. Maurício Martiniano, chefe da iniciativa, disse à EXAME que os fatores para a seleção do país da América do Sul vão desde uma visão positiva sobre o consumidor brasileiro até o interesse que investidores e fundos possuem em negócios da região.