Google lança Lyria 3 Pro, versão avançada de IA para geração de músicas

Lyria 3 Pro: modelo de IA que gera músicas do Google permite canções de até 3 minutos
Colaboradora
Publicado em 26 de março de 2026 às 16h58.
O Google anunciou uma versão Pro do Lyria 3, modelo de inteligência artificial desenvolvido para criar músicas. O anúncio feito na última quarta-feira, 25, diz que a ferramenta permitirá que canções tenham até três minutos de duração; é um avanço comparado ao limite de 30 segundos apresentado pela versão anterior do Lyria. "O Lyria 3 Pro entende melhor a composição musical, permitindo que você solicite elementos específicos como introduções, versos, refrões e pontes", comentou a Big Tech em nota.
Para diversificar as formas de produção, o Lyria 3 Pro foi adicionado a outras plataformas da companhia, como Gemini, Google AI Studio e Google Vids. A mescla entre IAs permite produções criativas que unifiquem os avanços dos modelos atuais da empresa. A nota de revelação diz que a modernização do modelo foi pensada em colaboração com artistas, como o DJ François K.
Canções geradas por IA se tornaram uma preocupação recente da indústria da música, que busca formas de diferenciar produções feitas por humanos daquelas realizadas pela tecnologia. Ao anunciar o modelo avançado, o Google garantiu que está trabalhando "em estreita parceria com a indústria para garantir que a IA sirva como uma ferramenta de expressão criativa".
Usuários que fizerem uso do Lyria 3 Pro não devem conseguir, por exemplo, criar músicas idênticas a outras: o sistema fará uma análise completa da discografia do artista requisitado para criar algo que seja levemente similar ao catálogo completo da inspiração. Por se tratar de um produto do Google, o modelo funciona a partir de músicas disponíveis no YouTube e no Google, garantindo a legitimidade do uso.
Empresas de streaming populares na indústria da música também estão se adequando ao momento dominado por IA, ainda que de outras formas. O aplicativo Spotify passou por mudanças na categorização de artistas em decorrência da popularização de cantores gerados a partir da nova tecnologia. Um exemplo é a banda The Velvet Sundown, de nome muito parecido com The Velvet Underground, que conseguiu 1 milhão de ouvintes mensais em 2025. O caso mais recente é da cantora gerada por IA Sienna Rose, com canções frequentemente adicionadas a publicações de celebridades no Instagram.
Já o Deezer, serviço rival do Spotify, informou que mais de 60 mil músicas feitas por IA chegam todos os dias ao catálogo; isso fez com que a empresa criasse um mecanismo comercializável de identificação de canções geradas pela tecnologia para evitar confusões. O streaming Apple Music, da Apple, anunciou um processo similar a partir da inserção de etiquetas em metadados que identificam quais partes de uma música foram geradas por IA.