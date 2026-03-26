Google lança Lyria 3 Pro, versão avançada de IA para geração de músicas

O Google anunciou uma versão Pro do Lyria 3, modelo de inteligência artificial desenvolvido para criar músicas. O anúncio feito na última quarta-feira, 25, diz que a ferramenta permitirá que canções tenham até três minutos de duração; é um avanço comparado ao limite de 30 segundos apresentado pela versão anterior do Lyria. "O Lyria 3 Pro entende melhor a composição musical, permitindo que você solicite elementos específicos como introduções, versos, refrões e pontes", comentou a Big Tech em nota.

Para diversificar as formas de produção, o Lyria 3 Pro foi adicionado a outras plataformas da companhia, como Gemini, Google AI Studio e Google Vids. A mescla entre IAs permite produções criativas que unifiquem os avanços dos modelos atuais da empresa. A nota de revelação diz que a modernização do modelo foi pensada em colaboração com artistas, como o DJ François K.

Canções geradas por IA se tornaram uma preocupação recente da indústria da música, que busca formas de diferenciar produções feitas por humanos daquelas realizadas pela tecnologia. Ao anunciar o modelo avançado, o Google garantiu que está trabalhando "em estreita parceria com a indústria para garantir que a IA sirva como uma ferramenta de expressão criativa".

Usuários que fizerem uso do Lyria 3 Pro não devem conseguir, por exemplo, criar músicas idênticas a outras: o sistema fará uma análise completa da discografia do artista requisitado para criar algo que seja levemente similar ao catálogo completo da inspiração. Por se tratar de um produto do Google, o modelo funciona a partir de músicas disponíveis no YouTube e no Google, garantindo a legitimidade do uso.

Plataformas de música investem em identificação de uso de IA

Empresas de streaming populares na indústria da música também estão se adequando ao momento dominado por IA, ainda que de outras formas. O aplicativo Spotify passou por mudanças na categorização de artistas em decorrência da popularização de cantores gerados a partir da nova tecnologia. Um exemplo é a banda The Velvet Sundown, de nome muito parecido com The Velvet Underground, que conseguiu 1 milhão de ouvintes mensais em 2025. O caso mais recente é da cantora gerada por IA Sienna Rose, com canções frequentemente adicionadas a publicações de celebridades no Instagram.

Já o Deezer, serviço rival do Spotify, informou que mais de 60 mil músicas feitas por IA chegam todos os dias ao catálogo; isso fez com que a empresa criasse um mecanismo comercializável de identificação de canções geradas pela tecnologia para evitar confusões. O streaming Apple Music, da Apple, anunciou um processo similar a partir da inserção de etiquetas em metadados que identificam quais partes de uma música foram geradas por IA.