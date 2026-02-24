Google lança IA que cria interfaces visuais e acelera desenvolvimento de software

A disputa global por liderança em inteligência artificial ganhou um novo capítulo — desta vez com impacto direto para desenvolvedores, empresas e profissionais que trabalham com dados e software.

A Alphabet anunciou a atualização mais recente de seu modelo de IA, desenvolvido pela DeepMind, com capacidade inédita de gerar interfaces gráficas dinâmicas em tempo real e otimizar códigos automaticamente.

A novidade já foi integrada ao mecanismo de busca tradicional do Google e ao aplicativo oficial da empresa, sinalizando uma mudança estrutural na forma como usuários interagem com informação digital. As informações foram retiradas de Mix Vale.

Visual Layout: respostas que parecem páginas prontas

O principal avanço é o recurso chamado Visual Layout. A ferramenta organiza respostas combinando texto, imagens e vídeos em estruturas que simulam páginas completas. Em vez de o usuário abrir múltiplos links, o conteúdo é centralizado em um painel interativo único.

A proposta é reduzir o tempo de busca e entregar informação já estruturada para consumo imediato.

Dynamic View: aplicativos criados por comando de texto

Outro destaque é o Dynamic View, que permite criar aplicações web completas a partir de comandos simples em texto.

Durante a demonstração oficial, o sistema construiu uma galeria de arte interativa em poucos segundos, organizando obras e contexto histórico de forma fluida.

Para empresas, isso pode significar prototipagem acelerada, testes rápidos e desenvolvimento mais ágil.

Vibe coding e otimização de scripts

O novo modelo também evolui o conceito de vibe coding, com maior precisão na geração de scripts funcionais e arquivos SVG.

Segundo os testes apresentados, a tecnologia supera concorrentes diretos em desempenho, reduzindo tempo gasto com correções básicas e tarefas repetitivas.

Google Antigravity: ambiente unificado de criação

A empresa apresentou ainda a plataforma Google Antigravity, que integra terminal de programação e visualização em tempo real.

O sistema funciona como um copiloto central para desenvolvimento em larga escala, com integração nativa a serviços corporativos de nuvem.

Essa convergência entre IA, programação e infraestrutura aponta para um modelo mais automatizado de produção de software.

Raciocínio avançado e integração multimodal

Usuários do plano avançado terão acesso ao recurso Thinking, voltado a perguntas que exigem raciocínio lógico profundo e cruzamento de dados complexos.

O modelo também foi projetado para processamento multimodal, interpretando vídeos, imagens e textos simultaneamente.

Isso permite extrair notas detalhadas e converter conteúdos visuais em apresentações estruturadas — recurso útil para profissionais que lidam com grandes volumes de informação.

