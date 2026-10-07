Entrevista com IA ao vivo: o que recrutadores observam quando o candidato usa a tecnologia

Candidatos que consultam ferramentas de inteligência artificial durante entrevistas por vídeo já fazem parte da rotina de quem recruta. Entre julho de 2025 e janeiro de 2026, a Greenhouse analisou 19.368 entrevistas ao vivo e identificou sinais de comportamento assistido por IA em 38,5% delas.

Para o profissional em processo seletivo, a dúvida deixou de ser apenas se a tecnologia é permitida. Passou a ser como ela aparece na conversa e o que o recrutador consegue avaliar a partir dela.

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O que os recrutadores identificam

O mesmo relatório mostra que 91% dos gestores de contratação nos Estados Unidos já encontraram ou suspeitaram de respostas geradas por IA em entrevistas on-line. Um dos pontos que chamam atenção, segundo a reportagem do Canaltech, é a qualidade das respostas, sempre articuladas sem hesitação ao longo de uma sequência de perguntas.

Na prática, a diferença costuma aparecer nas perguntas de aprofundamento. Se o recrutador pede que o candidato detalhe uma decisão tomada em um projeto anterior, quem apenas repete um texto pronto tem dificuldade para sustentar a conversa com exemplos próprios.

Como as empresas adaptam o processo

Diante desse cenário, empresas têm reformulado processos seletivos, com etapas técnicas ao vivo, simulações de cenários reais e dinâmicas de interpretação de papéis, formatos mais difíceis de automatizar. Uma entrevista para vaga de análise de dados, por exemplo, pode incluir a resolução de um problema em tempo real, com o candidato explicando cada passo em voz alta.

A transparência também é uma questão para as empresas. Em pesquisa da Greenhouse com quase 1,2 mil candidatos nos Estados Unidos, sete em cada 10 disseram não ter sido informados de que seriam entrevistados e avaliados por IA. Isso reforça a importância de alinhar, desde o início, quais usos são aceitos por ambos os lados.

O que costuma pesar a favor do candidato

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Clareza sobre o uso da ferramenta

Quando a empresa permite ou incentiva o uso de IA generativa, tecnologia que produz textos e análises a partir de instruções escritas, declarar como ela é usada reduz ruídos. Explicar que a ferramenta serve para organizar ideias ou checar dados, e não para ditar respostas, torna o processo mais previsível para o recrutador.

Valor além do que a tecnologia entrega

Segundo reportagem do IT Forum, em 2026 recrutadores querem saber como os profissionais usam a inteligência artificial para gerar valor além do que a tecnologia entrega sozinha. Um candidato da área de marketing, por exemplo, pode mostrar como pediu à ferramenta variações de uma campanha e depois justificou qual delas escolheu e por quê.

Julgamento e checagem das respostas da IA também entram na conta. Apontar uma informação que a ferramenta errou ou ajustou ao contexto da empresa demonstra domínio do assunto.

O que observar daqui para frente

As regras sobre o uso de IA em seleções variam de uma empresa para outra. Algumas proíbem qualquer apoio durante a conversa, enquanto outras avaliam justamente a habilidade de trabalhar com a ferramenta. O caminho mais seguro é confirmar a política com o recrutador antes da entrevista.

Os critérios de avaliação, por sua vez, tendem a se concentrar em raciocínio próprio, capacidade de explicar decisões e honestidade sobre o uso da tecnologia. Esses elementos são mais difíceis de simular em tempo real e continuam sendo o principal parâmetro das etapas ao vivo.

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