Brasil supera EUA, Japão e Índia em profissionais de fronteira em IA, aponta Microsoft

O Brasil tem proporcionalmente mais profissionais "de fronteira" no uso de inteligência artificial do que Estados Unidos, Japão e Índia. O dado é do Work Trend Index 2026, relatório da Microsoft baseado em entrevistas com 20 mil trabalhadores em dez países e em sinais de produtividade do Microsoft 365.

Segundo o estudo, 27% dos brasileiros que usam IA já estão em nível avançado. Na média global, os chamados Frontier Professionals representam 16% dos usuários.

Invista no seu autoconhecimento e na sua adaptação tecnológica agora mesmo para não ficar para trás. O Pré-MBA Saint Paul com a EXAME ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje!

QUERO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IA

Quem são os profissionais de fronteira

A Microsoft classifica nessa categoria quem vai além do uso básico de assistentes de texto. Esses profissionais automatizam fluxos de trabalho com agentes de IA, criam sistemas multiagentes, reformulam rotinas e identificam tarefas repetitivas que podem ser delegadas à tecnologia.

Os termos são simples. Um agente de IA é um programa que executa tarefas de forma semiautônoma a partir de instruções. Um sistema multiagente reúne vários deles, cada um com uma função. Um exemplo: um analista financeiro configura um agente para reunir dados de relatórios, outro para checar inconsistências e um terceiro para redigir o resumo semanal.

O grupo também ajuda a definir padrões internos de uso da tecnologia nas equipes.

O que os dados indicam sobre o Brasil

O ritmo de mudança aparece nos números. De acordo com o relatório, 72% dos brasileiros dizem executar atividades que não faziam há um ano por causa da IA. A média global é de 58%, e entre os profissionais de fronteira o índice chega a 80%.

A pesquisa relaciona parte da aceleração à pressão sentida no trabalho. No Brasil, quase 80% temem ficar para trás se não aprenderem rapidamente a usar essas ferramentas. No cenário global, o percentual é de 65%.

Com foco nas transformações provocadas pela inteligência artificial, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, aborda desde os conceitos fundamentais até aplicações voltadas ao ambiente corporativo. Garanta sua vaga!

QUERO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IA

Descompasso entre profissionais e empresas

Segundo a Microsoft, as organizações ainda não acompanham o ritmo dos trabalhadores. Fatores como cultura corporativa e apoio da liderança respondem por 67% do impacto na adoção da IA, enquanto comportamento e mentalidade individuais somam 32%. O principal gargalo deixou de ser a habilidade técnica e passou a ser a capacidade de redesenhar o trabalho.

O reconhecimento também é limitado. No Brasil, apenas 16% dizem ser recompensados por usar IA para transformar a forma de trabalhar, contra 13% na média global.

Habilidades em destaque

Uma análise de mais de 100 mil interações com o Microsoft 365 Copilot mostrou que 49% das conversas envolvem trabalho cognitivo, como análise de informações e resolução de problemas. Entre os entrevistados, as competências mais valorizadas foram o controle de qualidade das respostas, citado por 50%, e o pensamento crítico, por 46%.

O que vem a seguir

O número de agentes de IA no Microsoft 365 aumentou 15 vezes em um ano, segundo a empresa. O relatório conclui que as organizações mais competitivas serão as que transformarem aprendizado contínuo em parte central da operação.

O texto tem cerca de 3,4 mil caracteres, dentro do limite de 4.500. Todos os dados vêm do Work Trend Index 2026, da Microsoft, conforme a cobertura do Olhar Digital. Se quiser incluir uma segunda fonte independente para dar mais lastro ao recorte brasileiro, posso buscar e encaixar.

Prepare-se para incorporar a inteligência artificial à sua rotina profissional com uma formação objetiva e prática. Faça o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, em quatro aulas online, por R$ 37.

QUERO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IA