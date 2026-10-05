ChatGPT cria marca d’água invisível para identificar textos gerados por IA

RESUMO ＋ A OpenAI anunciou uma marca d’água invisível para textos elegíveis do ChatGPT e do Codex na União Europeia. Clientes da API poderão aderir globalmente. A detecção terá acesso restrito e limitações.

Uma marca d’água invisível passará a integrar textos elegíveis do ChatGPT e do Codex na União Europeia nas próximas semanas. A OpenAI anunciou a medida nesta segunda-feira, 5, em resposta às regras europeias de transparência para conteúdo gerado por inteligência artificial (IA).

O sistema, chamado textGrain, insere um padrão estatístico nas escolhas de palavras do modelo. A proposta é permitir que um detector reconheça um sinal de participação da OpenAI no texto.

O lançamento não estabelece a marcação como padrão global. A partir desta segunda-feira, clientes da interface de programação de aplicações (API) poderão ativá-la em modelos selecionados em qualquer país, inclusive no Brasil. Na API, o recurso permanecerá desligado por padrão.

Como funciona a marca d’água

Durante a geração, um modelo escolhe sucessivamente palavras ou partes de palavras, chamadas tokens, a partir de probabilidades. O textGrain ajusta esse processo com valores associados a uma chave secreta e ao contexto do trecho.

O detector usa o texto e a mesma chave para verificar se as escolhas seguem o padrão esperado com frequência superior ao acaso. A marca está na sequência produzida, sem inserir caracteres escondidos, espaços invisíveis ou pontuação incomum.

We're expanding our approach to content provenance to include text in response to EU regulatory requirements, while recognizing the significant limitations of current text watermarking technology. Our tools already help verify whether an image or audio file was created with our models. This work builds on those efforts to help people better understand when content may have been generated or edited with an OpenAI model. In the EU, we’ll start watermarking eligible text from ChatGPT and Codex over the coming weeks to comply with the EU AI Act. Customers using our API can turn on text watermarking for select models worldwide today. — OpenAI (@OpenAI) October 5, 2026

A técnica difere de ferramentas que tentam detectar textos pela semelhança com padrões de escrita de IA. Nesse caso, o sinal é incorporado durante a geração.

Edições reduzem a capacidade de detecção

Nos testes divulgados pela OpenAI, com uma taxa-alvo de falsos positivos de 1%, o detector identificou marcas em aproximadamente 80% dos trechos de 200 tokens e 95% dos de 400 tokens em conteúdos como psicologia. Os resultados foram inferiores em matemática, onde há menos liberdade de escolha de palavras.

Em outra avaliação, com trechos de 400 tokens, substituir 10% das palavras por sinônimos reduziu a detecção de cerca de 92% para 66%. Com substituição de 25%, o índice caiu para 17%. O teste utilizou respostas em inglês.

Esses percentuais descrevem avaliações específicas da empresa, não uma garantia de desempenho em qualquer texto, idioma ou situação.

A marca não prova autoria humana ou artificial

Segundo a OpenAI, encontrar o sinal não determina quanto do trabalho veio de uma pessoa. O modelo pode ter gerado ou processado conteúdo, sem que o detector consiga medir a contribuição humana.

A marca também não identifica o usuário, revela comandos ou estabelece propriedade e responsabilidade legal. Tampouco comprova que as informações sejam verdadeiras.

A ausência do sinal não prova autoria humana: textos curtos, reescritos, traduzidos ou produzidos por modelos sem suporte podem escapar da detecção.

Por causa dos erros possíveis, o detector não será público no lançamento. Pesquisadores e organizações especializadas poderão solicitar acesso, sujeito à aprovação.

O que as regras europeias exigem

O anúncio integra a resposta da companhia ao AI Act, o regulamento europeu de inteligência artificial. As obrigações para provedores incluem tornar conteúdos gerados identificáveis em formato legível por máquinas, considerando os limites técnicos de cada mídia.

A Comissão Europeia distingue essa marcação dos deveres de quem publica ou utiliza o material. Para textos que informam o público sobre assuntos de interesse público, as regras de divulgação contemplam exceção quando há revisão humana e responsabilidade editorial.

A discussão também alcança outras empresas. A Anthropic já anunciou marcas d’água para textos do Claude.

A OpenAI planeja disponibilizar o textGrain em código aberto.