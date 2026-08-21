Huawei promete IA até 89% mais barata — mas token não conta a história toda

Para o CTO da Huawei Cloud na América Latina, Bin Duan, comparar o preço de modelos de inteligência artificial (IA) só pelo valor cobrado por token — a unidade usada para medir o consumo desses sistemas — é a forma errada de calcular quanto uma empresa realmente vai gastar.

"O custo de uma aplicação de IA é determinado pela combinação de diversas variáveis", diz em entrevista à EXAME.

Segundo Duan, entram na conta o número de tokens de entrada e saída, o tamanho do contexto, o uso de cache, o volume de chamadas e a complexidade da tarefa — motivo pelo qual a Huawei promete economia de até 80% em um caso e 89% em outro, a depender do cenário.

É essa lógica que sustenta o Model as a Service (MaaS), plataforma que dá a empresas acesso a diferentes modelos de IA por meio de uma única infraestrutura em nuvem.

Por que o preço da Inteligência Artificial da Huawei Cloud varia tanto?

"O custo de uma aplicação de IA é determinado pela combinação de diversas variáveis", afirma Duan.

Além do modelo escolhido, entram na conta o número de tokens de entrada e saída, o tamanho do contexto, o uso de cache, o volume de chamadas e a complexidade da tarefa.

"Duas empresas utilizando a mesma tecnologia podem chegar a custos diferentes", diz. "Às vezes, uma opção pode ter um preço menor por token, mas exigir mais chamadas ou mais correções. Em outros casos, uma alternativa aparentemente mais cara pode alcançar o resultado esperado de forma mais eficiente e reduzir o custo total."

A empresa também oferece desconto de 30% em horário de menor demanda para os modelos GLM 5.1 e GLM 5.2, cobrindo cache de entrada, entrada regular e saída.

Segundo Duan, a diferença de fuso horário faz essa janela coincidir em boa parte com o horário comercial brasileiro — uma vantagem específica para operações rodando a partir do país.

Além do token: as vantagens da Huawei

Questionado sobre a diferença em relação a concorrentes que também hospedam modelos de terceiros — como AWS Bedrock, Google Vertex AI e Azure AI Foundry —, Duan aposta na integração de toda a operação, não no preço isolado.

"Temos uma stack integrada que abrange capacidade computacional, software de IA, otimização de modelos e operações em nuvem", diz. "Essa integração nos permite trabalhar essas diferentes camadas de forma conjunta, melhorando a utilização dos recursos e aumentando a eficiência de cada workload."

Ele cita ainda a presença local como diferencial. "A Huawei atua na região há 28 anos, o que significa que os clientes têm acesso a equipes técnicas e de serviços locais, em vez de depender exclusivamente de suporte remoto."

Como funciona a curadoria e seleção de modelos de IA

Duan já afirmou publicamente que "o futuro da IA empresarial será multimodelo".

Segundo ele, a entrada de um modelo na plataforma passa por duas etapas: uma avaliação técnica inicial — formato, configuração, compatibilidade, recursos necessários — e uma segunda fase específica por projeto, testando qualidade, segurança, latência, consumo e comportamento em escala com cenários reais.

"Não se trata de ter o maior catálogo possível, mas de oferecer flexibilidade para que cada empresa escolha a opção mais adequada para cada tarefa", afirma.

Dois modelos estão em processo de integração à plataforma: o GLM 5.3, em trabalho conjunto com a equipe responsável pelo modelo para disponibilizá-lo próximo ao lançamento, e a versão mais recente do Kimi, sem data definida

. "Essa preparação vai muito além de simplesmente disponibilizar um endpoint de API. Ela envolve integração, otimização de performance, compatibilidade, estabilidade, monitoramento e todas as capacidades operacionais necessárias", diz Duan.

Chips próprios, não Nvidia

A infraestrutura roda sobre chips desenvolvidos pela própria Huawei, não sobre GPUs da Nvidia.

Para ele, a comparação entre os dois produtos "depende bastante do workload", "porque diferentes casos de uso podem responder de maneiras distintas à arquitetura computacional utilizada".

"Otimizamos esses modelos para os chips de IA da Huawei e trabalhamos com o ambiente de forma integrada", afirma.

Segundo ele, a avaliação de performance considera latência, tempo de resposta, throughput, estabilidade em volume crescente, custo e qualidade do resultado — não uma métrica isolada.

Armazenamento de dados e privacidade em IA no Brasil

Nem todo processamento acontece dentro do Brasil. "O MaaS pode utilizar recursos computacionais globais e, dependendo do serviço e da arquitetura escolhidos, o processamento de inferência pode envolver capacidade localizada fora do Brasil", diz Duan.

A empresa também mantém infraestrutura de IA no país, para workloads com exigência específica de localização de dados, segurança, latência ou conformidade regulatória — decisão que varia conforme o setor e o cliente.

Sobre o tratamento das informações durante o uso, Duan diz que "o conteúdo do cliente não é utilizado para treinamento ou fine tuning sem autorização explícita" e que, durante a inferência do MaaS, o conteúdo "não é armazenado e é excluído imediatamente após a conclusão do processo".

Restrições globais e segurança: como a Huawei responde às dúvidas de clientes no Brasil

A Huawei enfrenta restrições em mercados como os Estados Unidos e partes da Europa, ligadas a preocupações de segurança nacional.

Segundo ele, a segurança "naturalmente faz parte da conversa com grandes organizações", e políticas globais de compra ou exigências de acionistas podem influenciar a escolha de fornecedor em alguns casos.

Quando a preocupação é especificamente técnica, a resposta da empresa é apresentar "a arquitetura, os controles de acesso, a criptografia, o isolamento entre ambientes, o monitoramento e os mecanismos de auditoria" às equipes de tecnologia, segurança e compliance do cliente.

A empresa cita certificações internacionais das famílias ISO, SOC e PCI, disponíveis nos recursos públicos de compliance da Huawei Cloud, como parte dessa avaliação — ao lado da arquitetura da solução e dos requisitos específicos de cada workload.

Por que os preços de IA variam entre os 9 países atendidos

Segundo Duan, a região soma mais de 100 clientes engajados com o MaaS, entre avaliação, piloto e produção — parcela significativa vinda de provedores de software independentes (ISVs, na sigla em inglês), fintechs e empresas nativas digitais.

No Brasil, a empresa também abriu acesso a desenvolvedores individuais e equipes menores, depois de sete anos focada em grandes organizações dos setores financeiro, governo, energia, software, manufatura e mídia.

Duan cita financeiro, tecnologia, varejo, telecomunicações e agronegócio como as oportunidades mais relevantes no país. "O agro se destaca pela escala de suas operações, pelo volume de dados gerados e pelas oportunidades relacionadas à automação, monitoramento, análise e apoio à tomada de decisão."

Mesmo pacote em nove países?

A plataforma foi lançada simultaneamente em nove países em abril, incluindo Brasil, México, Arábia Saudita e Turquia.

Segundo Duan, a base tecnológica é compartilhada, mas catálogo e precificação variam por mercado, consumo e condições comerciais locais.

'Preço continuará sendo importante' — mas não só isso

Duan já projetou que, em dois anos, a diferenciação no mercado deixará de estar simplesmente em "ter IA". Questionado sobre o que isso muda no modelo de negócio do MaaS, ele descarta escolher entre competir por preço ou agregar serviço.

"Preço continuará sendo um fator importante, principalmente porque reduzir os custos de inferência permite que as empresas coloquem mais aplicações em produção", diz.

Mas, à medida que os modelos ficam melhores e mais acessíveis, a diferenciação migra para outras camadas — "como combinar diferentes opções, como controlar o consumo, manter qualidade e segurança e integrar tudo isso aos sistemas que já possuem".

Segundo ele, essa jornada pode envolver integração, geração aumentada por recuperação (RAG, na sigla em inglês), governança, segurança, observabilidade e operações gerenciadas. "As duas frentes precisam avançar juntas."