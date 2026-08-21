Como usar o Midjourney V6 para criar imagens hiper-realistas para suas campanhas e reduzir custos

Produzir uma campanha publicitária costuma envolver uma série de custos antes mesmo de a primeira peça chegar ao público: contratação de fotógrafo, modelos, locação, cenografia, equipamentos e pós-produção.

Para determinadas propostas visuais, a inteligência artificial pode reduzir parte desse processo. O Midjourney V6, modelo lançado em 2023 e posteriormente substituído pelas versões mais recentes, ganhou destaque justamente pela capacidade de criar imagens detalhadas a partir de descrições em texto.

Embora o V6 já não seja o modelo padrão da plataforma, ele continua disponível como versão anterior. A ferramenta também permite trabalhar com imagens de referência, o que ajuda a aproximar o resultado de uma identidade visual específica.

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Comece pelo que precisa aparecer na imagem

Um erro comum ao criar imagens para campanhas é escrever um prompt genérico, como “foto de uma mulher usando um produto”. O resultado pode até ser visualmente interessante, mas dificilmente terá as características necessárias para uma peça publicitária.

O próprio Midjourney recomenda descrever elementos como assunto, ambiente, iluminação, composição, cores e tipo de imagem. A plataforma também afirma que prompts curtos e claros costumam funcionar melhor do que listas muito extensas de instruções.

Para uma campanha de cosméticos, por exemplo, um comando pode especificar o produto, a posição da modelo, o cenário, a luz e o enquadramento:

"fotografia de beleza comercial, mulher brasileira na faixa dos 30 anos aplicando sérum facial, banheiro moderno e elegante, luz suave da janela matinal, textura natural da pele, poros realistas, campanha de cuidados com a pele premium, foto em close-up do produto"

Para quem é bilingue, é altamente recomendado escrever os prompts em inglês pela ferramenta ter sido treinada majoritariamente na língua inglesa.

O resultado tende a ser mais controlado quando a descrição define primeiro o que deve aparecer e depois os aspectos visuais.

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Use referências para manter a identidade visual

Outra possibilidade é adicionar uma imagem de referência ao prompt. O Midjourney permite utilizar uma ou mais imagens para influenciar elementos como composição, cores e características visuais da nova criação.

A referência funciona como orientação, e não como uma cópia exata da imagem original.

Para uma campanha, isso pode ser útil para manter uma determinada atmosfera entre diferentes peças. Uma foto de referência pode indicar o estilo de iluminação, enquanto o texto descreve o produto, cenário e enquadramento desejados.

Ajuste formato e composição

Os parâmetros também ajudam a adaptar a criação ao destino da campanha. O comando "--ar", por exemplo, permite definir a proporção da imagem, por exemplo, para formatos verticais ou horizontais. Os parâmetros devem aparecer no final do prompt.

Um anúncio para redes sociais, portanto, pode receber uma proporção diferente de uma imagem destinada a um banner de site. Fazer essa definição durante a geração reduz a necessidade de recortes posteriores.

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Onde entra a economia

A vantagem financeira aparece principalmente na etapa de criação e teste. Antes de contratar uma produção completa, uma equipe pode gerar diferentes conceitos visuais, avaliar quais funcionam melhor e levar apenas as ideias aprovadas para uma eventual sessão fotográfica.

A tecnologia também pode substituir determinadas produções quando a campanha exige imagens conceituais, cenários inexistentes ou muitas variações de uma mesma peça.

Ainda assim, a IA não elimina todos os custos. O resultado pode exigir seleção, edição e tratamento posterior, principalmente quando envolve identidade de marca, produtos com detalhes específicos ou campanhas de grande alcance.

Atenção ao uso comercial

Para empresas, existe ainda uma questão contratual. Segundo os termos do Midjourney, o usuário possui os ativos que cria, dentro dos limites da legislação aplicável e das regras da plataforma.

Empresas com faturamento superior a US$ 1 milhão precisam estar nos planos Pro ou Mega para ter os direitos comerciais previstos nos termos.

Também é responsabilidade do usuário ter autorização para utilizar imagens enviadas como referência e garantir que o material não infrinja direitos de terceiros.