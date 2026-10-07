Quando sai a 1ª pesquisa AtlasIntel do segundo turno?

A primeira pesquisa AtlasIntel do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será divulgada na sexta-feira, 9 de outubro.

O levantamento é nacional. Serão 5 mil entrevistas, feitas pela internet com questionário estruturado, e a pesquisa está registrada no TSE sob o código BR-03663/2026.

O trabalho de campo vai de 3 a 8 de outubro. Isso significa que parte das entrevistas foi feita antes do primeiro turno, de 4 de outubro, e parte depois. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com 95% de confiança.

A última pesquisa da AtlasIntel antes da votação saiu em 3 de outubro, e projetava Lula com 47% dos votos válidos no primeiro turno, contra 44,1% de Flávio. O resultado das urnas, no entanto, foi o inverso.

Como foi o primeiro turno da eleição presidencial de 2026?

O primeiro turno foi no domingo, 4 de outubro. Doze candidatos disputaram a Presidência, entre eles Lula, Flávio, Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Com 100% das urnas apuradas, Flávio ficou em primeiro, com 47,03% dos votos válidos. Lula teve 45,16%. Cury (2,89%), Renan Santos (2,24%) e Caiado (2,18%) vieram na sequência.

Flávio venceu em quatro das cinco regiões: Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Lula ganhou apenas no Nordeste, onde somou 21,49 milhões de votos contra 10,40 milhões de Flávio.

O Norte foi a região mais dividida, com 5,01 milhões de votos para Flávio e 4,55 milhões para Lula. O presidente venceu no Pará, no Amazonas e no Amapá.

No total, Flávio liderou em 14 estados e no Distrito Federal. Lula venceu em 12 estados.

Quando acontece o segundo turno?

O segundo turno será no domingo, 25 de outubro. A votação vai das 8h às 17h, no horário de Brasília.