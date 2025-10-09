Inteligência Artificial

PIB dos EUA teria crescido só 0,1% sem investimentos em data centers

Apesar de representarem apenas 4% do PIB, os investimentos em equipamentos e softwares de processamento responderam por 92% do crescimento econômico norte-americano no período

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 05h01.

Última atualização em 9 de outubro de 2025 às 10h31.

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no primeiro semestre de 2025 foi quase inteiramente sustentado por investimentos em data centers e tecnologia de processamento de informação. Sem esses aportes, a expansão anualizada teria sido de apenas 0,1%, segundo análise do economista Jason Furman, da Universidade de Harvard.

Apesar de representarem somente 4% do PIB, os investimentos em equipamentos e softwares de processamento responderam por 92% do crescimento econômico norte-americano no período. O dado destaca o peso crescente da infraestrutura tecnológica em meio à desaceleração de outros setores da economia.

Essa tendência já vinha sendo observada por analistas. Em agosto, a Renaissance Macro, por exemplo, estimou que os gastos com infraestrutura de inteligência artificial haviam ultrapassado – pela primeira vez na história — o impacto do consumo das famílias no PIB. Isso é significativo, considerando que o consumo representa cerca de dois terços da economia dos EUA.

Grandes empresas de tecnologia, como Amazon, Google, Meta, Microsoft e Nvida, vêm injetando dezenas de bilhões de dólares em data centers para dar conta da demanda por modelos de linguagem e IA generativa.

Segundo Lisa Shallet, chefe de investimentos do Morgan Stanley, as despesas de capital das chamadas hyperscalers — gigantes que operam infraestrutura tecnológica em larga escala — já se aproxima de US$ 400 bilhões anuais, com os dez maiores gastadores respondendo por um terço desse montante.

Estima-se que, até o final da década, o investimento global em data centers atinja a cifra de US$ 3 trilhões.

Economia forte, mas concentrada

Esse cenário gera um paradoxo. O PIB dos EUA segue resiliente, mas com geração de empregos mais fraca e baixa contribuição de setores como manufatura, varejo e construção. Ou seja, sem os investimentos em tecnologia, a economia do país poderia ter entrado em recessão.

Nesse contexto, analistas alertam que a chamada economia real pode estar sendo mascarada por efeitos estatísticos e pela concentração em poucos setores. A sustentabilidade de uma economia baseada em data centers e mega investimentos em tecnologia ainda é incerta — sobretudo diante de temores de uma bolha e do novo governo de Donald Trump.

