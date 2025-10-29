Inteligência Artificial

OpenAI atualiza ChatGPT para aprimorar respostas em conversas sensíveis

Atualização reduz em até 80% as respostas inadequadas do modelo em interações sobre saúde mental, segundo a empresa

De acordo com a OpenAI, uma rede global com cerca de 300 médicos e psicólogos, atuantes em 60 países, foi formada para orientar as pesquisas (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

De acordo com a OpenAI, uma rede global com cerca de 300 médicos e psicólogos, atuantes em 60 países, foi formada para orientar as pesquisas (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 06h13.

Em um post no blog oficial nesta segunda-feira, 27, a OpenAI anunciou a atualização do modelo padrão do ChatGPT para aprimorar o reconhecimento e as respostas da inteligência artificial em situações de crise emocional e mental. A iniciativa, que envolveu a colaboração de especialistas em saúde mental, visa tornar o modelo mais sensível e seguro para interações com usuários em momentos de sofrimento psicológico.

Entre as melhorias mencionadas, destaca-se a capacidade do modelo em identificar sinais de psicoses, mania, automutilação, pensamentos suicidas e dependência emocional da IA, além de oferecer orientação adequada para buscar ajuda profissional. O ChatGPT agora também inclui lembretes sutis para que os usuários façam pausas em conversas longas.

Essas mudanças são baseadas no Model Spec, que estabelece diretrizes para o comportamento dos produtos da OpenAI, com o objetivo de garantir que o modelo não afirme crenças prejudiciais ou insista em ideias delirantes.

De acordo com o post, a atualização deixa mais “explícitos” alguns objetivos da OpenAI, como fazer com que o modelo responda de forma empática e segura, principalmente em casos de distúrbios mentais graves, como mania e psicoses, mas também tenha como ênfase promover conexões com a vida real, em vez de estimular a dependência emocional da IA.

Eficiência da atualização

A OpenAI estima que, com a atualização, as respostas inadequadas do ChatGPT relacionadas a questões de saúde mental agora serão entre 65% e 80% menos frequentes, de acordo com o comportamento desejado pela empresa. Já em casos de suicídio e automutilação, a taxa de conformidade com as diretrizes aumentou para 91%, frente a 77% da versão anterior.

Segundo a empresa, uma rede global com cerca de 300 médicos e psicólogos, atuantes em 60 países, foi formada para orientar as pesquisas. Desses, mais de 170 participaram diretamente da análise e avaliação das respostas do modelo. Embora os avanços sejam significativos, a OpenAI afirmou que continuará refinando suas abordagens e expandindo as capacidades do ChatGPT para melhor apoiar os usuários em momentos de vulnerabilidade.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialOpenAIChatGPT

Mais de Inteligência Artificial

EUA precisam adicionar 100 GW de capacidade energética ao ano, diz OpenAI

Microsoft e OpenAI reestruturam parceria em acordo de US$ 135 bilhões

Anthropic tem rota mais sólida que a OpenAI para tornar a IA lucrativa

No JPMorgan, funcionários podem usar IA para avaliar desempenho do colega

Mais na Exame

Tecnologia

Threads lança função para criar posts que desaparecem após 24 horas

Inteligência Artificial

EUA precisam adicionar 100 GW de capacidade energética ao ano, diz OpenAI

Negócios

O medo de assalto em SP fez esse russo criar um negócio de R$ 40 milhões

EXAME Agro

No Congresso Mundial da Carne, Donald Trump e China dominam as conversas