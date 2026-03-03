Fundo Elliott investe US$ 1 bilhão no Pinterest e amplia pressão por retomada de crescimento

O fundo ativista Elliott Management Corporation investiu US$ 1 bilhão na rede social Pinterest, um dos mais populares aplicativos de compartilhamento de fotos, a partir da compra de títulos conversíveis em ações.

O valor inicial de conversão das ações será de US$ 22,72 por papel, representando um prêmio de cerca de 30% em relação ao preço de fechamento das ações na segunda-feira (2). A operação integra um programa de recompra de ações de US$ 3,5 bilhões anunciado pela companhia.

A participação do Elliott, conhecido fundo ativista que costuma pressionar empresas por mudanças estratégicas e financeiras, adiciona um novo elemento ao momento de reestruturação vivido pela plataforma de compartilhamento de imagens.

Em novembro de 2025, as ações do Pinterest chegaram a cair cerca de 15% após a companhia divulgar receita abaixo das expectativas do mercado para o final daquele ano. Apesar da base de aproximadamente 600 milhões de usuários, a empresa enfrenta dificuldades para ampliar a monetização diante da disputa pela publicidade digital.

Pinterest aposta em IA e comércio eletrônico para reagir

Em janeiro deste ano, o Pinterest anunciou a demissão de cerca de 700 funcionários, medida apresentada como parte de uma reorganização para reforçar investimentos em inteligência artificial.

Usuários frequentes passaram a criticar a presença crescente de imagens geradas por IA na página principal e alterações nas configurações do serviço. As mudanças permitem que sistemas de IA da empresa utilizem fotos publicadas por usuários para treinamento de modelos.

Mesmo diante das críticas, a companhia manteve a estratégia. A expectativa é que novos recursos baseados em IA contribuam para impulsionar a receita publicitária e ampliar ferramentas de recomendação de produtos dentro da plataforma.

Uma das apostas é aprofundar a integração com e-commerce, comércio eletrônico dentro do próprio aplicativo. Atualmente, algumas imagens já direcionam usuários para lojas de roupas ou cosméticos, mas a empresa planeja ampliar esse modelo de compra direta.

O movimento acompanha iniciativas semelhantes de outras empresas de tecnologia que buscam transformar redes sociais e aplicativos em plataformas de compras.

A Meta, controladora do Facebook e do Instagram, anunciou nesta terça-feira (3) investimentos em recursos de comércio eletrônico integrados ao chatbot Meta AI. Na China, empresas como o Alibaba passaram a integrar o modelo de IA Qwen em plataformas como o Taobao para criar recomendações personalizadas.

Segundo a companhia chinesa, a integração ajudou a atrair mais de 120 milhões de consumidores em seis dias, evidenciando como a combinação entre inteligência artificial e comércio digital se tornou uma das principais frentes de disputa entre plataformas tecnológicas.