Como o Tumblr encolheu e hoje queima US$ 30 mi ao ano para ter 0,28% do setor

Última atualização em 25 de novembro de 2025 às 07h42.
Na década de 2010, o Tumblr era um planeta próprio. Um lugar onde blogs tocavam músicas em autoplay sem restrições, onde GIFs ocupavam telas inteiras, fandoms construíam universos paralelos e servia espaço para adolescentes com insônia reescreverem suas identidades manipulando linhas de HTML. Era caótico, íntimo, barulhento e, justamente por isso, irresistível.
Em 2018, no ápice, o site sustentava 521 milhões de visitantes mensais. Um volume que o colocava entre os gigantes da época. Mas a internet mudou. O humor ficou mais curto, os feeds mais calculados, e a estética low profile dos millennials ficou presa numa espécie de cápsula cultural. A partir de 2023, o Tumblr já recebia menos da metade do tráfego do seu auge, oscilando entre o culto e o colapso silencioso.
Em 2025, estabilizou-se com 360 milhões de visitantes únicos por mês e 135 milhões de usuários ativos, número expressivo, mas ainda distante do que um dia foi. Mesmo assim, para Matt Mullenweg, CEO da Automattic, empresa responsável pelo Tumblr e pelo WordPress, o investimento na rede social foi o "seu maior fracasso ou oportunidade perdida".
O Tumblr mantém 135 milhões de usuários ativos e 12,8 milhões de posts diários, mas sua receita mensal é de apenas US$ 97 mil, enquanto o prejuízo operacional anual atinge US$ 30 milhões, segundo os últimos dados divulgados por Mullenweg.
Em termos de mercado, o Tumblr representa hoje apenas 0,28% do mercado de redes sociais, contra 73,12% do Facebook e 5,28% do Instagram, segundo dados da BrandWell, plataforma de AI especializada em crescimento de marcas digitais.
De altos e baixos, do topo à queda, a questão agora é se o Tumblr está preparado para continuar relevante mesmo com uma fatia tão pífia da internet.
Da startup à aquisição milionária
Quando David Karp, de 21 anos à época, fundou o Tumblr em 2007, sua ideia era criar uma plataforma simples, flexível e voltada para expressão pessoal — algo entre blog e rede social, mas sem as exigências de performance, identidade ou formato que já marcavam o ambiente digital.
Em apenas duas semanas, a rede somou 75 mil usuários registrados e, em um ano, atraiu investidores, alcançando uma avaliação de US$ 3 milhões.
Na fase inicial, o Tumblr se destacou por oferecer uma experiência radicalmente diferente das plataformas dominantes do período. Não havia contagem pública de seguidores, nem feed algorítmico, nem exigência de nome real.
O foco era a personalização extrema: cada usuário podia editar o HTML de seu blog, escolher temas visuais e publicar múltiplos formatos com um clique — texto, foto, citação, link, áudio, vídeo ou chat.
A simplicidade da interface, combinada com a lógica de reblogs encadeados, transformou o Tumblr em um espaço de circulação criativa. A ausência de métricas visíveis e a possibilidade de anonimato incentivavam interações espontâneas e colaborativas, com destaque para fanfics, edições visuais, GIFs e narrativas experimentais.
Com essa base, a rede passou a atrair um público jovem, especialmente adolescentes e universitários. Em 2010, metade dos visitantes tinha menos de 25 anos. Fandoms de séries, livros e filmes encontraram ali um ambiente de expansão cultural pouco moderado, o que consolidou o Tumblr como espaço de referência para subculturas digitais, debates sobre sexualidade e identidade de gênero.
O ecossistema se expandiu rapidamente: entre 2010 e 2011, o número de visitantes cresceu 218%. Em 2013, no auge, a plataforma foi vendida ao Yahoo por US$ 1,1 bilhão, com 109 milhões de blogs ativos e mais de 50 bilhões de posts. Foi ali que os problemas começaram.
Publicidade forçada, perda de identidade e crise
O Yahoo tentou transformar o Tumblr em um ativo publicitário. A promessa inicial da CEO Marissa Mayer era preservar a identidade da rede e não “estragar” o que a tornava única.
Mas, em 2015, a executiva decidiu fundir a equipe de vendas do Tumblr com o time comercial do próprio Yahoo, eliminando a estrutura dedicada que havia sido construída para lidar com marcas de forma mais alinhada à cultura da plataforma.
A transição foi descrita por ex-funcionários como “caótica”. Não houve plano de integração, nem adaptação ao perfil dos criadores e comunidades que impulsionavam o engajamento na rede. A medida interrompeu o ritmo de crescimento e desarticulou parcerias em andamento.
Com a mudança, a plataforma passou a exibir anúncios invasivos e perdeu parte da liberdade criativa que caracterizava a experiência do usuário.
A moderação de conteúdo foi reformulada sob pressão de anunciantes, com foco em tornar o ambiente mais “seguro” para marcas — um movimento que alienou comunidades centrais, como artistas independentes, criadores LGBTQIA+ e autores de conteúdo erótico consensual.
A estratégia falhou. Em 2016, o Yahoo anunciou um prejuízo de US$ 230 milhões relacionado ao Tumblr, reconhecendo publicamente que o investimento não havia dado retorno. A rede social perdeu audiência, a taxa de engajamento caiu e as metas comerciais ficaram cada vez mais distantes.
Em novembro de 2017, Karp anunciou sua saída da empresa. A decisão consolidou uma fase de esvaziamento estratégico. Sem Karp, o Tumblr perdeu a figura que servia de ponte entre o produto e sua comunidade. A partir dali, a plataforma entrou em um período de desorientação interna, agravado por problemas técnicos, queda de receita e estagnação da base de usuários.
O colapso de 2018
O evento tido como o mais destrutivo da história recente do Tumblr aconteceu em dezembro de 2018, com o banimento de todo conteúdo adulto, incluindo arte e pornografia consensual. A medida foi tomada após o aplicativo ser removido da App Store por permitir a circulação de material ilegal.
A resposta foi imediata. Em dois meses, o tráfego caiu 29%. Os posts diários, que eram 84 milhões em 2014, despencaram para 21 milhões em 2019. Estima-se que até 50% da atividade da plataforma estivesse ligada a conteúdos classificados como not safe for work, ou NSFW, (expressão em inglês usada para conteúdos que não seguros para se ver no trabalho).
O CEO da Automattic, Mullenweg, anunciou planos ambiciosos de migração do backend do Tumblr para a estrutura do WordPress. O objetivo era reduzir custos e preparar a plataforma para integração com o fediverso, rede de plataformas sociais interoperáveis. A migração nunca foi realizada.
Em 2023, a Automattic realocou a maior parte dos funcionários dedicados ao Tumblr para outros projetos. A manutenção da plataforma foi entregue a uma equipe reduzida, com foco apenas em estabilidade e segurança básica.
O caso ganhou repercussão em 2024, quando Mullenweg baniu pessoalmente uma usuária trans e divulgou dados vinculados a uma conta associada. O episódio, apelidado de “Mullenweg Meltdown”, gerou críticas sobre prioridades da moderação. Enquanto isso, bots, conteúdo de ódio e spam seguiam circulando livremente.
Comunidade ativa, jovem e fiel
Apesar da queda de relevância no mercado, o Tumblr manteve sua base ativa. Em 2025, são 12,8 milhões de posts por dia. O tempo médio de permanência é de 4,51 páginas por visita. Dos usuários, 31% acessam a rede diariamente, 86% semanalmente.
A demografia permanece jovem: 70% têm menos de 35 anos, com 40% da geração Z. "O mais empolgante é como o Tumblr se tornou multigeracional: 65% das novas contas este ano são da geração Z", diz Andrii Nikitiuk, atual líder da rede social na Automattic, em entrevista exclusiva à EXAME.
Para Nikitiuk, o apelo cultural da rede segue firme. "Em muitos aspectos o Tumblr continua o mesmo em sua essência, um lar para fandoms, artistas e criadores que definem a cultura da internet", afirma.
Ele destaca ainda a influência que a rede exerce sobre o comportamento digital atual. "Estamos vendo um ressurgimento de tags da era 2014, estéticas virais e memes que começam no Tumblr antes de aparecerem no TikTok e Instagram", diz.
A base de blogs cresceu — são 618 milhões, alta de 19% desde 2023 —, e o tempo médio por sessão é de 13 a 14 minutos. Em outubro de 2025, o site registrou 165,28 milhões de visitas, uma recuperação modesta sobre o fundo do poço em 2023, mas ainda 69% abaixo do pico de 2018.
"Nossa prioridade é manter a plataforma aberta e criativa. Estamos investindo nos comportamentos que fazem o Tumblr ser o Tumblr, como reblogs, notas e descoberta", afirma. "O Tumblr foi e ainda é construído para participação, não perfeição. Onde outras redes priorizavam seguidores, o Tumblr valorizava descoberta, remix e diálogo".
Resistência cultural sem retorno financeiro
O Tumblr ainda abriga 618 milhões de blogs. É uma rede onde a descoberta, o remix e a participação seguem como fundamentos. "O Tumblr foi e ainda é construído para participação, não perfeição", disse Nikitiuk. “Reblogar era nossa linguagem muito antes de ‘repost’ virar padrão em outras plataformas”.
Sem conseguir atrair anunciantes e sem estrutura técnica viável para crescer, a plataforma opera como exceção em um ecossistema dominado por algoritmos e monetização agressiva.
"É provavelmente meu maior fracasso ou oportunidade perdida... mas ainda estamos trabalhando nisso", disse Mullenweg. Um jeito de negar que a rede social tenha morrido por completo. A verdade, no entanto, é que respira por aparelhos, sem previsão de alta ou de piora nos próximos anos.