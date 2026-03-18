X (Twitter) fora do ar? Usuários relatam instabilidades nesta quarta-feira

X: Antigo Twitter está sofrendo instabilidades hoje (AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de março de 2026 às 13h53.
No início da tarde desta quinta-feira, 18, usuários do X (antigo Twitter) relataram instabilidades ao acessar a plataforma. Muitos indicaram que a rede social está fora do ar.
O portal Downdetector, que monitora falhas em sistemas ao redor do mundo, recebeu um pico de notificações por volta das 12h20 desta quarta. Mais de 3.600 usuários relataram problemas.
Segundo o site, as principais queixas registradas são em relação ao aplicativo móvel.
A falha não aconteceu apenas no Brasil. Usuários nos Estados Unidos também relaram os mesmos problemas por volta do mesmo horário.
Alguns usuários já conseguiram acessar normalmente a plataforma, enquanto outros ainda enfrentam instabilidades.
O X ainda não se manifestou. A última falha do aplicativo havia acontecido dia 16 de fevereiro.