Essas são as empresas de software mais “à prova de IA”, segundo analistas

Enquanto o setor de tecnologia vive a euforia em torno da inteligência artificial generativa, analistas apontam que algumas companhias de software especializado podem estar entre as mais resilientes — e também subestimadas pelo mercado.

Um relatório do RBC Capital Markets destaca que o chamado software vertical — ferramentas criadas para setores específicos, como saúde, seguros e design industrial — tem maior capacidade de resistir à disrupção da IA no curto prazo e até se beneficiar dela no longo prazo.

Essas empresas contam com expertise profunda em nichos regulados, conhecimento especializado e fluxos de trabalho difíceis de replicar por soluções genéricas de IA. “O software vertical é um dos segmentos que provavelmente será visto como ‘à prova de IA’ (por enquanto)”, escreveram os analistas liderados por Rishi Jaluria.

Software é prioridade

Segundo o relatório, esse tipo de software desempenha funções críticas e costuma ser classificado como “indispensável”, não apenas “bom de ter”. Além disso, as empresas do setor apresentam altas taxas de retenção de clientes — a Clearwater Analytics, por exemplo, mantém entre 98% e 99% de sua base de receita recorrente.

Outro ponto a favor: muitos dos setores atendidos ainda estão em fase inicial de modernização tecnológica, o que reduz a chance de substituição imediata por ferramentas de IA.

No longo prazo, porém, o RBC acredita que essas companhias terão papel central na evolução da IA, fornecendo contexto e dados específicos de cada indústria para treinar modelos, criando soluções de produtividade mais eficazes.

No mês passado, durante uma conferência do Goldman Sachs, o analista Kash Rangan destacou empresas como ServiceNow e Intuit como bem posicionadas para navegar pela transição tecnológica. Já a Salesforce recebeu uma avaliação cautelosa, com dúvidas sobre a capacidade de seu novo produto, o Agentforce AI, de conquistar clientes dispostos a pagar pelo recurso.

Entre as empresas listadas pelo RBC como mais defensivas e inovadoras no cenário da IA estão:

Autodesk (software de design e AutoCAD);

Bentley Systems (engenharia de infraestrutura);

Clearwater Analytics (contabilidade e relatórios de investimentos);

Guidewire (seguros de propriedade e acidentes);

Hinge Health (fisioterapia digital e cuidados musculoesqueléticos);

Samsara (IoT e gestão logística/industrial);

PTC (gestão de produtos, IoT industrial e realidade aumentada);

Veeva Systems (soluções para indústria farmacêutica e ciências da vida).

No meio da corrida pela IA, os analistas lembram: as apostas mais discretas podem ser também as mais resistentes.

