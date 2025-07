Como os jovens em início de carreira podem se preparar para um mercado dominado pela IA

Com o avanço da inteligência artificial, muita coisa está mudando no mundo do trabalho, inclusive para quem está começando agora.

Ferramentas como ChatGPT, por exemplo, passaram a fazer parte do dia a dia de estudantes, estagiários e profissionais em início de carreira.

Mas o que isso significa na prática? Como se preparar para um mercado que está sendo transformado por tecnologias que evoluem tão rápido?

Confira alguns pontos-chave para você entender o cenário e se posicionar melhor desde já.

CONECTE-SE COM RECRUTADORES DAS EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO BRASIL. Saia na frente nos processos seletivos e converse ao vivo com o time de recrutamento das empresas presentes: Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outra

A IA já está nos processos seletivos (e isso muda como você deve se preparar)

Muitas empresas estão usando ferramentas de IA para selecionar currículos, analisar entrevistas e até definir quem vai avançar nas etapas.

Isso significa que:

Seu currículo precisa ser claro e usar palavras-chave da vaga;

Você pode ter entrevistas gravadas que serão analisadas por algoritmos;

A comunicação objetiva, escrita e falada, se torna ainda mais importante.

Vale se preparar com antecedência e, se quiser treinar, até usar a própria IA como aliada para simular perguntas ou revisar textos.

As ferramentas de IA podem te ajudar a aprender mais rápido

A IA não é só para quem programa ou trabalha com tecnologia. Ela pode ser útil no dia a dia de qualquer área. Você pode, por exemplo:

Usar o ChatGPT para tirar dúvidas rápidas ou entender um tema complexo;

Criar roteiros de estudo, resumos ou planos de ação com ferramentas como o Notion AI;

1 EM CADA 5 PARTICIPANTES É CONTRATADO APÓS O EVENTO. Participe da Conferência de Gestão e Inovação, evento para conectar jovens estudantes com as empresas protagonistas do mercado de trabalho. É presencial e gratuito. Clique aqui e garanta vaga.

Pedir feedback sobre um texto ou projeto para revisar com mais agilidade.

A dica aqui é não depender 100% da IA, mas usá-la como apoio para aprender, testar ideias e ganhar tempo.

As habilidades mais valorizadas continuam sendo humanas

Mesmo com toda essa tecnologia, o que mais faz diferença continua sendo sua atitude. Empresas seguem valorizando:

Gente que aprende rápido;

Quem sabe colaborar com outros;

Capacidade de resolver problemas reais.

Saber usar IA pode ser um diferencial, sim. Mas o principal é mostrar que você sabe aprender, se adaptar e entregar valor — com ou sem ajuda da tecnologia.

1 em cada 5 participantes é contratado após este evento

Para jovens que buscam acelerar a carreira, a Conferência de Gestão e Inovação é uma oportunidade imperdível.

O evento gratuito reúne universitários de todo o país e os conecta com as empresas líderes de mercado. Ao longo da programação, é possível aprender com cases reais, ampliar sua rede e até encontrar oportunidades de estágio e emprego com empresas de referência.

Além disso, é possível se conectar com as empresas mais inovadoras do Brasil, como Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outras.

Durante o evento, você vai...

Se conectar com centenas de jovens;

Interagir diretamente com dezenas de empresas que estão contratando;

Acessar às melhores oportunidades do mercado em um só lugar;

Ampliar seu networking e desenvolva uma rede de apoio sólida.

GARANTA SUA VAGA CLICANDO AQUI