Salesforce investe US$ 1 bilhão para impulsionar a inovação em IA

A Salesforce, gigante do software em nuvem, anunciou nesta quarta-feira, 12, um investimento de US$ 1 bilhão em Singapura, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento tecnológico e promover a adoção de soluções de inteligência artificial (IA) no país.

A empresa, que já atua no mercado de Singapura há 25 anos, destaca a importância da cidade para expandir sua presença, especialmente em áreas de inovação digital.

A iniciativa visa acelerar a transformação digital em Singapura, com foco na expansão do Agentforce, a plataforma de IA da Salesforce.

O sistema, lançado no mês passado, foi projetado para ajudar empresas a resolverem questões complexas em plataformas como o Slack, utilizando dados disponíveis para fornecer respostas rápidas e precisas. A plataforma faz parte da crescente tendência das empresas de tecnologia investirem em IA generativa para otimizar processos empresariais.

Marc Benioff, CEO da Salesforce, ressaltou a relevância do investimento em Singapura, mencionando a presença de dezenas de engenheiros especializados em IA no centro de pesquisa da empresa na cidade, segundo a CNBC.

Benioff ainda destacou que a empresa não se limita a áreas de vendas e marketing, mas também está empenhada em desenvolver soluções tecnológicas avançadas que atendam às necessidades do mercado global.

O investimento tem ainda um componente importante relacionado ao contexto demográfico de Singapura, que enfrenta desafios como o envelhecimento da população e a queda nas taxas de natalidade. A Salesforce acredita que a adoção de soluções como o Agentforce ajudará a expandir a força de trabalho local em setores-chave, como o público e serviços essenciais.

Jermaine Loy, diretor-geral da Singapore Economic Development Board, expressou entusiasmo com o aporte da Salesforce, destacando que essa movimentação contribuirá para consolidar Singapura como um dos maiores centros de inovação em inteligência artificial na Ásia.