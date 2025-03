Essa IA pode trabalhar por você e custa US$ 199 por mês

Manus AI, desenvolvido pela startup chinesa Butterfly Effect, se tornou um serviço de assinatura, cuja versão mais básica custa US$ 39 mensais e a mais cara US$ 199 por mês. O agente de inteligência artificial , desenvolvido pela startup chinesa, se tornou um serviço de assinatura, cuja versão mais básica custamensais e a mais carapor mês.

Em termos de comparação, para ter acesso ao agente da OpenAI, Operator, o usuário precisa ser assinante do ChatGPT Pro, que custa US$ 200 por mês.

Na versão mais barata do Manus AI, o usuário pode usar a ferramenta para executar até duas tarefas de forma simultânea. Já a mais cara realiza até cinco tarefas ao mesmo tempo e dá acesso ao modo de alto esforço.

O website da ferramenta diz que o Manus AI pode fazer tarefas como criar itinerários personalizados para viagens, traçar análises do mercado de ações, comparar apólices de seguro e analisar dados de operação de loja online. Por certo tempo, o agente esteve disponível apenas por convite.

O agente de IA chamou atenção nos últimos meses. A Butterfly Effect diz ter alcançado autonomia total com a ferramenta. Isso reforça a ideia de que a China está alcançando os Estados Unidos na corrida pela liderança da IA.

A discussão foi impulsionada no início deste ano com o sucesso startup DeepSeek, que lançou um modelo de linguagem capaz de rivalizar com o de empresas de IA dos EUA com uma fração dos recursos.

O cofundador da Manus, Yichao Ji, afirmou que o sistema “supera o modelo Deep Research da OpenAI” em certos pontos.