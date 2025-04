KPMG está em busca da startup mais inovadora do mundo; saiba como participar

Nesta terça-feira, 1° de abril, a KPMG inicia o processo de inscrições para o Global Tech Innovator 2025. A competição busca reconhecer as startups mais inovadoras e promissoras ao redor do mundo, destacando aquelas com potencial de transformar o mercado global.

As empresas brasileiras têm até o dia 21 de julho para se inscrever e tentar conquistar uma vaga na etapa final global.

Na fase inicial, as startups serão avaliadas e, das selecionadas, apenas uma será escolhida para representar o Brasil na grande final, que acontecerá em Lisboa, Portugal, em novembro.

As selecionadas terão a oportunidade de receber orientações práticas sobre negócios e empreendedorismo. Elas também poderão debater estratégias de crescimento com líderes desse mercado.

“Esperamos que empresas de vários setores se inscrevam. Queremos contribuir para o crescimento dos empreendedores tecnológicos que estão realmente transformando o mercado”, afirma Diogo Garcia, sócio-diretor líder da Premiação Tech Innovator no Brasil.

Como participar?

Para concorrer, as startups devem atender aos seguintes requisitos: ter uma empresa registrada no Brasil, estar em operação há até sete anos, ter gerado ou projetado uma receita entre US$ 1 milhão e US$ 15 milhões, ou ter levantado pelo menos 500 mil dólares em patrimônio líquido.

Além disso, as empresas precisam ser voltadas para a tecnologia ou, ao menos, ter a tecnologia como motor de seus negócios.

Os empreendedores que se inscreverem poderão ser selecionados para um evento no dia 14 de agosto, onde terão a chance de se apresentar para um painel de jurados especializados. As startups serão avaliadas em critérios como inovação, potencial de mercado, tração e impulso.

A startup brasileira vencedora será anunciada no dia 21 de agosto e representará o Brasil na final global, em Lisboa. O vencedor global será considerado uma das empresas mais inovadoras do mundo e ganhará visibilidade internacional.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível no site.